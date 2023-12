El gadget inteligente de 10 euros que tendrías que tener en casa para aprovechar a fondo tu termo eléctrico

La domótica se está volviendo cada vez más popular en España, por las nuevas promociones de vivienda que la integran y por lo económico de empezar a controlar ciertas cosas mediante productos de Amazon, Google y muchas otras empresas. Hay muchos motivos para domotizar una casa, y uno de los más importantes es el ahorro económico.

Hasta hace no mucho tiempo en España la mayoría de casas usaban termos de gas, bien con una instalación de suministro general, como la electricidad o el agua, o bien mediante bombonas de gas individuales. Pero cada vez más personas optan por la instalación de termos eléctricos con acumuladores de agua.

Este tipo de instalación es muchísimo más económica, además de usar luz y no gas, con lo que a final de mes eso puede suponer también un ahorro, sobre todo si la casa dispone de placas fotovoltaicas. pero incluso si no es así es posible gastar menos, usando la domótica.

Un aparato de 10 euros

Todos los termos eléctricos disponen de un enchufe que es el que los dota de electricidad para calentar el agua el acumulador. Estos aparatos mantienen la temperatura siempre constante, pudiendo poner la que se prefiera. Pero no tiene mucho sentido que se caliente por la noche, si no se va a usar, o mientras se está fuera de casa.

Por eso es muy práctico poner un enchufe inteligente que pueda encenderlo y apagarlo sólo en los momentos que se sepa que se va a hacer uso del mismo, o algo antes si se tiene que aclimatar el agua. Estos enchufes se controlan desde una aplicación propia, desde los asistentes de voz o desde los altavoces con pantalla. Y su precio no es nada caro.

El enchufe inteligente de Lidl. Lidl Omicrono

Hay muchos modelos, como se vio en el artículo de cómo controlar un ventilador de forma inteligente, pero los hay desde poco más de 10 euros. Además, hay packs en tiendas como Lidl con tres unidades por poco más de 30 euros, por si se prefiere comprar en otra tienda.

Este tipo de productos también sirven para controlar otros aparatos, como los ventiladores antes mencionados, braseros y estufas, lámparas, etc. Comprar un pack en oferta no es una mala idea si no se tiene ninguno en casa, y además son capaces de controlar el consumo, por lo que se puede saber cuánto dinero gasta cada aparato.

