El Samsung Galaxy S27 Ultra podría no tener rivales en la gama más alta de Android, y la razón está en tu bolsillo

El mercado de los móviles de gama ultra premium se enfrenta a un cambio de rumbo que pocos esperaban hace apenas un año. Según una filtración reciente, varios fabricantes chinos están replanteándose si merece la pena seguir fabricando sus modelos Ultra tal y como los conocíamos.

La causa principal es la subida disparada de los precios de la memoria RAM y del almacenamiento. Componentes como el DRAM y el NAND se han encarecido de forma notable a lo largo de 2026, en buena parte por la demanda de memoria de alto rendimiento destinada a los centros de datos de inteligencia artificial.

El filtrador Kartikey Singh, conocido por sus informaciones sobre Xiaomi, ha publicado en su cuenta de X que la marca ha decidido cancelar el Xiaomi 18 Ultra. En su lugar, la gama del Xiaomi 18 se quedaría en tres modelos: el estándar, el Pro y el Pro Max.

Esto supondría un cambio relevante respecto a generaciones anteriores, donde el Ultra siempre ocupaba la cúspide de la gama. El propio presidente de Xiaomi, Lu Weibing, ha reconocido públicamente que el coste de la memoria se ha multiplicado por cuatro respecto a comienzos de 2025.

Según el mismo rumor, OPPO y Vivo tampoco se librarían de esta tendencia. Ambas compañías mantendrían sus futuros modelos Ultra, como el Find X10 Ultra o el X500 Ultra, exclusivamente para el mercado chino.

De confirmarse, los compradores fuera de China tendrían que conformarse con las variantes Pro Max de estas marcas para acceder a lo más alto de su catálogo. Estos modelos podrían heredar parte del hardware pensado originalmente para los Ultra que finalmente no llegarán al resto del mundo.

En ese escenario, Samsung quedaría prácticamente sola como la única marca que sigue vendiendo un verdadero modelo Ultra a nivel global. El Galaxy S27 Ultra, sucesor del actual Galaxy S26 Ultra, se espera para principios de 2027 y de momento no hay indicios de que Samsung vaya a cancelarlo.

Eso no significa que el S27 Ultra vaya a salir indemne de la crisis de componentes. De hecho, varios informes apuntan a que Samsung también ha tenido que recortar algunas de las mejoras previstas para ahorrar costes.

Uno de los cambios más comentados afecta al procesador. Qualcomm habría preparado dos versiones del Snapdragon 8 Elite Gen 6, una estándar con memoria LPDDR5X y otra Pro con memoria LPDDR6 y almacenamiento UFS 5.0, más rápida pero también más cara.

Existe la posibilidad de que Samsung opte por la versión no Pro para contener el precio final del terminal. Esto implicaría renunciar a mejoras de rendimiento y eficiencia energética que sí llegarían a otros modelos de la competencia.

También se ha hablado de que el sistema de apertura variable, una función que llegó a probarse en el ya lejano Galaxy S9, podría quedarse otra vez en el cajón. La razón vuelve a ser la misma: la fotografía ya no es el factor decisivo para la mayoría de compradores, y no compensa encarecer el dispositivo por una función que pocos usuarios valorarían.

Con todo, si finalmente Samsung logra sortear parte de estos sobrecostes, existe la posibilidad de que el Galaxy S27 Ultra mantenga un precio similar al actual, que arranca en 1.449 euros. Todo dependerá de cómo evolucionen los acuerdos con Qualcomm y de si la crisis de memoria se suaviza antes del lanzamiento.

Lo cierto es que, más allá de las prestaciones concretas, lo que está en juego es la propia estructura del mercado premium. Durante los últimos años, el comprador europeo de gama ultra podía elegir entre Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO o Vivo sin salir de su país.

Si esta tendencia se confirma, esa variedad se reduciría de forma notable fuera de China. El Galaxy S27 Ultra podría convertirse casi por descarte en el único representante real de la categoría Ultra a escala mundial, algo que hace apenas un par de años habría resultado difícil de imaginar.

Habrá que esperar a los próximos meses para confirmar si estos movimientos se materializan tal y como apuntan las filtraciones. De momento, la crisis de la memoria sigue marcando la agenda de toda la industria del smartphone, desde los componentes hasta las decisiones de marketing de cada fabricante.