Xiaomi confirma la fecha de lanzamiento de los nuevos Redmi Note 17 con una enorme batería de 10.000 mAh

Xiaomi ha ido despejando en las últimas semanas casi todas las dudas sobre su nueva gama media. La serie Redmi Note 17 ya tiene fecha de debut internacional y una característica que se repite en cada filtración: una batería muy por encima de lo habitual en este segmento.

El primer mercado en recibir la familia fue China, donde Redmi los presentó en julio.

Para esa presentación china estaban previstos únicamente dos modelos, el Redmi Note 17 y el Redmi Note 17 Pro. La variante Pro+ de generaciones anteriores desaparece de la ecuación, y en su lugar se habla de un futuro Redmi Note 17 Pro Max que llegaría en un momento posterior y por separado.

India fue el siguiente destino en el calendario, con el debut fijado para el 6 de agosto. Xiaomi aprovechó ese lanzamiento para confirmar oficialmente uno de los datos más esperados: la batería de 8.000 mAh, idéntica a la de la unidad china.

Ese valor no es un dato menor si se compara con la generación anterior. El Redmi Note 15 se quedaba en 5.800 mAh, así que el salto en autonomía es de los más notables que ha dado la serie Note en los últimos años.

El modelo Pro sube todavía más el listón, con una capacidad situada en torno a los 9.000 mAh según las especificaciones ya filtradas. Y si las indiscreciones sobre un futuro Pro Max se confirman, esa variante podría llegar a rozar los 10.000 mAh, una cifra propia de los llamados battery phone.

Y esa cifra es la que ha publicado Xiaomi en su perfil de X, donde confirma que el 27 de agosto tendrá lugar la presentación de un nuevo Redmi Note 17. En dicha publicación se hace referencia a la palabra Max, por lo que es más que probable que el nuevo modelo se llame Redmi Note 17 Pro Max y tenga como principal característica la batería.

Carga del nuevo Redmi Note 17 Pro Max Xiaomi El Androide Libre

La carga también mejora respecto a la generación previa. El Redmi Note 17 estándar se queda en 45 W por cable con carga inversa de 22,5W, mientras que el Pro Max subiría a 100 W manteniendo la misma carga inversa.

En pantalla, Redmi apuesta por un panel OLED de gran tamaño, con una diagonal de 7 pulgadas en el modelo base según las filtraciones. La tasa de refresco llega a 120 Hz y el pico de brillo se sitúa alrededor de los 1200 nits.

El diseño mantiene la línea plana que Xiaomi ha ido consolidando en su gama media, con marcos finos y un módulo de cámaras cuadrado en la parte superior izquierda. Entre los colores confirmados aparecen tonos morados y verdes, además de un acabado en azul cielo reservado para el Pro.

El chipset todavía genera algo más de incertidumbre. Las primeras entradas en Geekbench apuntan a un Snapdragon 6s Gen 4 para la unidad china, aunque otras filtraciones han mencionado también un Snapdragon 4 Gen 4 para la versión que llega a India.

En cuanto a resistencia, Redmi ha insistido en que toda la familia contará con certificación de protección frente al agua. El modelo base se quedaría en IP65, mientras que el Pro Max apuntaría a niveles bastante superiores, con menciones a IP68 e IP69 en distintas filtraciones.

La cámara principal se mantiene en los 50 Mpx tanto en el modelo estándar como en el Pro, aunque para el rumoreado Pro Max se ha llegado a hablar de un sensor de 200 Mpx.

Para Europa y España todavía no hay fecha oficial, aunque las estimaciones de quienes siguen de cerca los movimientos de Xiaomi apuntan a finales de septiembre. Ese calendario encajaría con el patrón habitual de la marca, que suele reservar entre 6 y 8 semanas entre el lanzamiento asiático y la llegada al mercado europeo.

El precio final tampoco está cerrado, aunque ya hay pistas gracias a la aparición anticipada de la gama en el catálogo de un distribuidor italiano que indica que el modelo Pro Max rondaría los 600 euros.