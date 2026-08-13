Honor presenta el Robot Phone: un innovador teléfono con brazo mecánico para la cámara que se mueve con IA

Un vistazo a los últimos lanzamientos de todas las marcas de smartphones revela una inquietante verdad: el sector ha perdido la capacidad de innovar. Todos los dispositivos son prácticamente el mismo, con pequeñas diferencias en hardware y software que son las que terminan convenciendo a un usuario o a otro.

En este contexto, el lanzamiento esta semana en China del Honor Robot Phone bien puede ser el más importante de la historia reciente del sector; es el primer smartphone en mucho tiempo que realmente ofrece algo diferente: un brazo mecanizado y automático.

Lo que empezó como un simple prototipo el año pasado ha terminado convirtiéndose en un modelo comercial, y por ahora, los consumidores han recompensado la arriesgada apuesta de Honor, con más de 400.000 reservas antes incluso de que el dispositivo se presentara oficialmente.

Aunque a simple vista el Honor Robot Phone es un smartphone convencional, esta imagen se rompe rápidamente en cuanto vemos el nuevo brazo mecánico motorizado para la cámara principal.

Este mecanismo actúa como un gimbal de tres ejes y cuatro grados de libertad, y eso permite convertir al dispositivo en una herramienta de grabación con capacidades de seguimiento y movimiento autónomo.

El logro técnico no es pequeño. Honor ha conseguido reducir el tamaño de este tipo de estabilizadores en un 65% respecto a los gimbals externos convencionales, manteniendo una estructura resistente gracias a su fabricación en titanio.

El motor pesa apenas 2,6 gramos y pese a eso alcanza velocidades de rotación de hasta 360 grados por segundo, lo que permite que la cámara siga al usuario o realice giros complejos sin necesidad de trípodes.

Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que Honor presente este dispositivo para entusiastas de la fotografía y para creadores de contenido que quieran grabar vídeos sin necesidad de llevar accesorios en la mochila.

Honor Robot Phone Honor El Androide Libre

El dispositivo cuenta con funciones especiales que hacen provecho de este brazo mecánico, como seguimiento con IA; podemos dejar el móvil sobre un soporte y el brazo mecánico seguirá nuestros movimientos, manteniéndonos siempre en el centro de la imagen.

Con la app de cámara abierta, solo tenemos que hacer doble toque sobre una persona y la cámara la seguirá automáticamente sin necesidad de movernos, o bien podemos poner una parte de la imagen como referencia para alinear la lente con el llamado 'golden ratio' y obtener una composición cinemática.

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También es especialmente bueno para grabar escenas de acción o deportivas, manteniendo la cámara estable incluso si estamos corriendo o encima de un vehículo como una moto.

Honor también ha implementado ARRI Cinema, un sistema que combina diferentes estilos y técnicas cinemáticas para diferentes tomas, junto con la gradación de color propia de las películas.

El Honor Robot Phone soporta grabación de retrato a 4K y 30 fps con ajustes multinivel con algoritmos propios que automáticamente reconocen las caras para optimizar la textura de la piel y mejorar la toma en cualquier situación.

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El dispositivo incluso es capaz de reconocer escenas en tiempo real, y eso permite, por ejemplo, realizar diferentes poses en un escenario y que el brazo se mueva automáticamente a la mejor posición para la foto. Y las fotos panorámicas son únicas en el mercado, con un ángulo de 180 grados con un campo de visión perfecto para capturar grandes escenas.

El brazo robótico sirve para algo más que para fotografía, y puede cumplir las funciones de un asistente y mascota al mismo tiempo, con funciones como una que le permite bailar al ritmo de la música que estamos reproduciendo, realizar gestos en respuesta a los que hacemos, y entretener a los participantes de una fiesta.

Es posible programar el brazo mecánico con funciones propias con tareas complejas que se activan con un comando de voz, así como conectar con dispositivos de terceros.

La fotografía es la protagonista

En lo técnico, la cámara principal montada sobre el brazo mecánico tiene un sensor de 200 Mpx con un tamaño de 1/1,28 pulgadas y una apertura f/1.6.

El conjunto se complementa con una segunda lente teleobjetivo periscópica que también tiene un sensor de 200 Mpx y un ultra gran angular de 50 Mpx con un campo de visión de 122 grados. Sin embargo, hay que aclarar que estas cámaras secundarias no están instaladas en el brazo mecánico sino en la trasera del dispositivo.

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Para soportar los nuevos algoritmos de reducción de ruido, manejar escenas nocturnas de alto contraste, y grabar vídeo a 4K y 120 fps, Honor ha desarrollado su propio chip de imagen, el Honor H1.

Continuando con el aspecto técnico, el Robot Phone está basado en el Snapdragon 8 Elite Gen 5, tiene una batería de 7.060 mAh con carga rápida de 120 W y carga inalámbrica de 50 W y la pantalla es de 6,31 pulgadas con brillo máximo de 6.800 nits.

El Honor Robot Phone ya está disponible en China con un precio de 9.999 yuanes (1285 euros al cambio actual) para la versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento y de 12.999 yuanes (1.670 euros) para la versión con 16 GB + 1 TB. Su lanzamiento en España aún no ha sido confirmado.