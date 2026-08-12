Xiaomi lanza dos móviles con baterías y cámaras brutales: los REDMI K100 Pro y Pro Max ya se han presentado oficialmente

Xiaomi ha presentado en China los nuevos REDMI K100 Pro y K100 Pro Max, los modelos más potentes de la serie K100. La marca cumple así la promesa que había hecho semanas atrás sobre la llegada de estos terminales.

Ambos teléfonos incorporan procesadores Snapdragon 8 Elite Gen 5, en versión V Series para el Pro y en su variante estándar para el Pro Max.

Se acompañan de memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 para ofrecer un rendimiento elevado en el día a día. Esto quizás no se vea el año que viene, con el empeoramiento de la crisis de las memorias en todos los sectores.

Para mantener el rendimiento estable, Xiaomi ha añadido chips auxiliares propios. El K100 Pro Max incluye el chip gráfico D2, diseñado para gestionar la tasa de refresco y el renderizado de la pantalla.

La conectividad se refuerza con el chip Surge T1+, pensado para mejorar la recepción de señal. El sistema de refrigeración líquida alcanza los 5.150 milímetros cuadrados en el K100 Pro y llega a los 6.300 en el Pro Max.

En el apartado de los videojuegos, el motor Rage Engine de nueva generación permite jugar a más de 30 títulos a 185 fotogramas por segundo. El Pro Max además estrena el modo CrossFire Mobile, capaz de interpolar fotogramas para exprimir el rendimiento en los juegos más exigentes.

La pantalla es uno de los grandes protagonistas de esta generación gracias al nuevo material luminiscente M11. Xiaomi ha desarrollado esta tecnología junto a la Universidad de Tsinghua para aumentar un 20% la eficiencia del subpíxel verde.

Redmi K100 Pro Max Xiaomi El Androide Libre

El panel alcanza un brillo máximo de 10.000 nits en ventana del 1% y 4.500 nits en ventana del 25%. Cubre además el 90% del espacio de color BT.2020, aunque la gestión completa de este estándar llegará mediante una actualización a mediados de noviembre.

El K100 Pro monta una pantalla de 6,56 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 185 Hz. El K100 Pro Max, por su parte, crece hasta las 6,9 pulgadas manteniendo la misma resolución y frecuencia de actualización.

La batería también da un salto respecto a generaciones anteriores. El K100 Pro incorpora una celda de 8.580 mAh con un 26% de contenido en silicio, mientras que el Pro Max llega a los 9.070 mAh.

Ambos modelos admiten carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. También incluyen carga inversa de 22,5 W de forma inalámbrica y de 27 W por cable, gestionada por los chips Surge P3 y Surge G2.

En el apartado del sonido, el K100 Pro cuenta con altavoces duales 1115F. El Pro Max eleva la propuesta con altavoces 1115D y un subwoofer independiente afinado junto a Bose, rodeado por un anillo de luz RGB que reacciona a la música y las notificaciones.

La resistencia al agua y al polvo alcanza las certificaciones IP66, IP68 e IP69 en ambos modelos. El sensor de huellas dactilares es de tipo ultrasónico, integrado bajo la pantalla.

REDMI K100 Pro Xiaomi El Androide Libre

En fotografía, los dos terminales comparten un sensor principal de 200 Mpx con apertura f/1.68 y estabilización óptica. El K100 Pro Max añade un teleobjetivo periscópico de 50 Mpx con zoom óptico de 5x, mientras que el K100 Pro se queda en un teleobjetivo de 50 Mpx con zoom de 2,5x. Los sensores ultra gran angular son de 8 Mpx en el K100 Pro y de 50 Mpx en el K100 Pro Max, y el frontal de 32 Mpx en ambos.

Los precios en China arrancan en 3.999 yuanes para el K100 Pro con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, unos 592 euros al cambio. La versión más completa del Pro Max, con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, alcanza los 5.999 yuanes, cerca de 850 euros.

Por ahora, ambos dispositivos solo están disponibles en el mercado chino. No se ha confirmado todavía si Xiaomi los llevará a otros mercados bajo otra denominación comercial, algo habitual en la estrategia internacional de la marca.