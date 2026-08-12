Este es el teléfono móvil secreto con sistema operativo Windows 8.1 que Microsoft estuvo a punto de sacar hace más de 10 años

Antes de que Microsoft comprara Nokia, dentro de la compañía se cocinaba un teléfono propio con el sello Surface. Ese proyecto nunca llegó a las tiendas, pero unas fotografías recién publicadas muestran por primera vez cómo era.

Las imágenes corresponden a un prototipo que algunos vinculan con el nombre en clave Raven. Se trata de un dispositivo fechado entre 2013 y 2014, justo el periodo en el que se rumoreaba un móvil Surface paralelo a la tableta Surface Pro.

El aparato ejecuta una versión preliminar de Windows Phone 8.1, todavía sin pulir. Según los datos recogidos, la compilación instalada data de septiembre de 2013 y pertenece a una rama de desarrollo interna previa al lanzamiento oficial del sistema.

Por dentro llevaba un procesador Qualcomm sin identificar y una pantalla de resolución 720p. Por fuera destacaba un chasis de metal plateado, el mismo tono que usaba la Surface 2 de aquella generación, junto con el logotipo de Microsoft en la parte trasera.

El frontal incorporaba botones físicos de navegación acabados en el mismo color metálico que el resto del cuerpo. Esa combinación de materiales y acabados recuerda mucho al lenguaje de diseño que Microsoft aplicaba entonces a toda su gama Surface.

Aunque no aparece en las fotografías, se sabe que el terminal contaba con botones independientes de volumen y un disparador de cámara en el lateral derecho. El botón de encendido se ubicaba en la parte superior, siguiendo el esquema habitual de los móviles de la época.

En la parte inferior se situaban un puerto micro USB y una toma de auriculares de 3,5 milímetros. La ranura para la tarjeta SIM, por su parte, quedaba integrada en el lateral izquierdo del chasis.

Zac Bowden, autor de la información, apunta que probablemente se trate de uno más entre los numerosos diseños que los equipos de hardware de Microsoft exploraron en aquella etapa. Aun así, reconoce que el resultado visual resulta llamativo y muy cuidado para tratarse de un simple experimento interno.

Todo indica que el desarrollo de este terminal se detuvo cuando Microsoft cerró la adquisición de Nokia en 2014. A partir de ese momento, la estrategia de móviles de la compañía pasó a apoyarse en el catálogo Lumia heredado de la firma finlandesa.

Prototipo del dispositivo de Microsoft Windows Central El Androide Libre

Bowden también recuerda que, por aquellas fechas, circulaban rumores sobre otro concepto interno conocido como Skype Phone. Ese hipotético dispositivo habría usado datos móviles y la aplicación Skype para llamadas y mensajes en lugar de depender de las redes tradicionales de los operadores.

No hay confirmación de que ambos proyectos estuvieran relacionados, pero la coincidencia temporal alimenta la especulación. Por ahora, nadie ha podido establecer con certeza qué papel jugaba este prototipo dentro de los planes de Microsoft.

El teléfono Surface que finalmente vio la luz fue muy distinto a este prototipo. Se trata de la Surface Duo, cuyo desarrollo arrancó en 2016 y que llegó al mercado en 2020 con un diseño plegable de doble pantalla.

Mientras tanto, Microsoft sí comercializó terminales con la marca Lumia, entre ellos los modelos 640, 650, 950 y 550, todos ellos con Windows Phone. La compañía terminó por abandonar esa plataforma móvil en 2017.

Estas fotografías se suman a un puñado de prototipos que han ido saliendo a la luz con los años y que documentan las distintas direcciones que Microsoft valoró antes de definir su estrategia de hardware móvil.