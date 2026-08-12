Google lanza los Pixel 11: los móviles con la IA más avanzada con Gemini presumen de gran cámara, potencia y diseño

Google acaba de presentar sus nuevos Pixel 11, sus teléfonos con los que aspira colocarse como referencia en el mercado de telefonía móvil frente a Apple y Samsung. Además, también ha dado a conocer el Pixel Watch 5, su reloj de gama alta.

Como en años anteriores, la compañía de Mountain View ha lanzado cuatro modelos: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold, aunque este último no estará a la venta en España.

Sus nuevos móviles dan un importante salto en potencia y capacidad, manteniendo su esencia de diseño y siendo la mejor con la integración real del hardware con su inteligencia artificial buscando afinar la experiencia de usuario diaria.

Pixel 11 Pro XL Chema Flores

Con respecto al precio, los nuevos móviles de Google llegan desde 999, 1.199 y 1.399 € para Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, respectivamente. Eso sí, lo hacen subiendo la capacidad mínima de almacenamiento para ofrecer 256 GB de partida.

HiLight: un diseño con luz propia

Uno de los elementos más llamativos del diseño de los modelos Pro es HiLight, un conjunto de luces LED integradas de forma elegante alrededor del módulo del flash trasero que permite tener notificaciones discretas cuando el teléfono está boca abajo.

Asimismo, este se ilumina para dar feedback cuando se está usando Gemini sin ver la pantalla. Una forma de hacer ver al usuario que el móvil le está haciendo caso.

HiLight en el Pixel 11 Pro Chema Flores

Emite sutiles pulsaciones luminosas que te indican si Gemini está escuchando, procesando la respuesta o respondiendo. Es un detalle de diseño inteligente que permite estar al tanto de lo verdaderamente importante sin necesidad de encender la pantalla constantemente.

De cara a los contactos, podemos disponer colores personalizados para avisarte de llamadas o mensajes entrantes de tus contactos favoritos, funcionando de forma unificada tanto en llamadas como en aplicaciones de mensajería. Un sistema de notificación que evolucionará a más apps.

Pixel 11 Chema Flores

Lo cierto es que lejos de ser un adorno estético sin sentido o sencillamente resultón HiLight recupera la esencia de la comunicación no intrusiva cuando dejamos el teléfono sobre la mesa.

Con respecto al resto del diseño, Google conserva en los Pixel su esencia. Materiales premium y resistentes —como Gorilla Glass Victus 2 o certificación IP68—, un módulo de cámara que ya es icónico y diseño más refinado que se nota especialmente en el Pixel 11 aligerando su protuberancia.

El Pixel 11 es el modelo compacto de la familia, con una pantalla Actua OLED de 6,3 pulgadas y un brillo máximo de 3.000 nits. Los Pixel 11 Pro incorporan paneles Super Actua con 3.600 nits de brillo máximo y mantienen las dimensiones de la generación anterior: 6,3 pulgadas y 6,8 pulgadas.

Tensor G6: potencia para IA

Durante años en la gama Pixel los ojos se habían puesto en el chip a nivel de rendimiento. Este año cambia la película sobre el papel y con el nuevo chip Tensor G6 la compañía promete haber dado el salto definitivo.

Fabricado a medida y diseñado en estrecha colaboración con los laboratorios de Google DeepMind, la CPU mejora un 20% su eficiencia energética, ofreciendo además un 25% más de velocidad en navegación y un 15% de aceleración en la apertura de aplicaciones en comparación con el Tensor G5.

Pixel 11 Chema Flores

Acompañando al procesador encontramos 12 GB de memoria RAM en el Pixel 11 estándar y configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento en los modelos Pro y Pro XL, lo que busca un rendimiento sin rival.

Google explica que la clave de este chip no es la potencia bruta para arrasar en pruebas de rendimiento sintéticas, sino la potencia dedicada a la inteligencia artificial local. Que el usuario pueda usarla sin necesidad de estar conectado.

Pixel 11 Pro Fold Chema Flores

En concreto, la nueva unidad de procesamiento con un 50% más de capacidad, lo que permite ejecutar Gemini Nano directamente en el dispositivo con una latencia prácticamente nula y sin necesidad de enviar datos a la nube.

La idea es clave: Google quiere que el Pixel 11 no sea sólo un teléfono con asistente, sino un dispositivo capaz de detectar información útil en pantalla y proponer acciones antes de que el usuario las solicite. Entre las funciones anunciadas hay herramientas para convertir voz en texto, eliminar muletillas y estructurar notas dictadas.

Este impulso en rendimiento viene acompañado de un rediseño térmico en los modelos Pro, que incorporan una cámara de vapor de refrigeración avanzada para disipar el calor del chip y la batería en sesiones intensas.

Con respecto a la batería, Google ha apostado por 4.985, 4.850 y 5.115 mAh en Pixel 11, 11 Pro y 11 Pro XL, respectivamente, que garantizan más de 30 horas de autonomía continua. En cuanto a las velocidades de recarga, Pixel 11 y 11 Pro disponen de carga rápida de 30W, mientras que el Xl sube a 45W. Además, todos tienen 25W de carga inalámbrica con la conexión Pixelsnap.

Cámara: más zoom, más inteligente

Más allá de diseño y capacidades de IA, la cámara sigue siendo el principal argumento de Google.

El Pixel 11 monta una triple cámara trasera con sensor principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 13 megapíxeles y teleobjetivo 5x de 10,8 megapíxeles.

Módulo de cámara junto a HiLight en el Pixel 11 Pro XL Chema Flores

Este modelo ofrece zoom digital de hasta 30 aumentos y estabilización óptica en la cámara principal y el teleobjetivo, sin embargo, la mejora más relevante llega con los Pro.

Los Pixel 11 Pro y el Pro XL cuentan con un sistema formado por una cámara principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo 5x de 48 megapíxeles. Más allá de los números, la gran mejora está en el sensor principal de 1/1,3 pulgadas y el nuevo teleobjetivo que capta un 32% más de luz que el de la generación anterior.

Modo de captura inteligente del Pixel 11 Pro Chema Flores

De este modo, Google estrena un increíble Zoom Pro de hasta 120 aumentos combinando óptica con procesamiento computacional e inteligencia artificial. Aunque no es igual que tener un detalle impecable como si fuese con una combinación de lentes, Google logra hacer su magia de software para sacar resultados impecables a máxima distancia.

Más allá del zoom, una de las mejoras de software más impresionantes que viene con esta generación es Captura Mágica. Una función que selecciona, recorta y optimiza automáticamente imágenes mientras grabas vídeos. De este modo, bastará con ponerse a grabar y olvidarse de hacer fotos al mismo tiempo, el móvil entenderá cuáles son los mejores momentos y hace las fotos automáticamente.

Superzoom en el Pixel 11 Pro XL Chema Flores

En esta generación también llegan los Estilos de Cámara, que permitirán aplicar una estética personalizada manteniendo el procesamiento de tonos de piel de la tecnología Tono Real de Google.

Otras de las mejoras que llegan con las cámaras en los modelos Pro también incorporan Visión Nocturna Instantánea, con la que reduce notablemente el tiempo de captura en baja luz. Además, en vídeo suben la calidad de grabación hasta 8K a 24 o 30 fotogramas por segundo mediante Video Boost, además de estrenar Estabilizador de Vídeo Pro, para tener tomas de cine.

Precio y disponibilidad

La serie Pixel 11 llegará a España en tres versiones. El Pixel 11 que parte de los 999 euros; mientras que el Pixel 11 Pro lo hará desde 1.199 euros y el Pixel 11 Pro XL comienza en 1.399 euros, todos a partir de 256 GB de memoria.

Esta decisión decisión de eliminar las configuraciones de 128 GB eleva el umbral de entrada, aunque sitúa a toda la familia en una posición más competitiva frente a la gama alta de Samsung y Apple.

Con respecto a la terminación, el Pixel 11 estará en llamativas terminaciones pistacho y fucsia, además de blanco glaciar y negro obsidiana. Mientras que los Pro llegan en terminaciones más cuidadas, elegantes y premium en rosa arenisca, verde oliva, blanco niebla y un espectacular negro mate que ofrece una terminación única.

Por su parte el también recién presentado Pixel Watch 5, llega a España a partir de 419 euros en cuatro colores a juego con los nuevos smartphones de Google.