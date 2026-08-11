Xiaomi lanza en España el Redmi 17, con una batería de 7.500 mAh que dura días y luz RGB por menos de 220 euros

Xiaomi ha llegado al rescate de los consumidores que buscan un nuevo smartphone barato y que están desesperados por la situación actual del mercado, con el lanzamiento en España del Redmi 17.

El nuevo dispositivo de la marca destaca por una cosa principalmente: su gigantesca batería de 7.500 mAh, que rompe todos los récords en este rango de precios y convierte al Redmi 17 en la mejor elección si necesitamos un móvil que dure mucho.

En palabras de Xiaomi, el Redmi 17 "dura días, no horas". En concreto, según las pruebas de la compañía el dispositivo dura hasta 91 horas reproduciendo música, hasta 28 horas reproduciendo vídeo, hasta 46 horas de llamadas y hasta 12 horas grabando vídeo.

Esas son cifras que ni siquiera los móviles más caros del mercado pueden desafiar; con todo, Xiaomi calcula que con un uso convencional el Redmi 17 nos durará dos días con una sola carga.

Esto inmediatamente elimina el miedo a quedarnos sin batería que es tan común, especialmente entre usuarios que dependen del móvil para el trabajo o para entretenerse durante largas horas.

Este logro se ha obtenido gracias a las nuevas celdas de silicio y carbono que llevan ya un par de años dominando el mercado chino pero que hasta ahora no se han hecho un hueco en España por las normativas europeas.

Xiaomi Redmi 17 Xiaomi El Androide Libre

Afortunadamente, Xiaomi ha conseguido ofrecer una batería de 7.500 mAh en el territorio europeo, y aunque la compañía no lo ha explicado, probablemente es por el diseño interno de la batería que está dividido en varias celdas en vez de una sola.

Incluso si necesitamos recargar el móvil, no tardaremos mucho gracias a la carga rápida de 45 W compatible con los estándares de los cargadores actuales; según Xiaomi, tardará solo 96 minutos en rellenar la batería al 100%, pero lo bueno es que con solo 35 minutos de carga ya tendremos suficiente para todo el día.

Xiaomi Redmi 17 Xiaomi El Androide Libre

Incluso podemos usar el Redmi 17 como si fuese una batería externa para recargar otros dispositivos, gracias a la compatibilidad con carga inversa por cable de 22,5 W. Así que podemos conectar unos auriculares, el reloj inteligente o incluso otro teléfono para seguir usándolos.

Aunque la batería es la gran estrella, no es el único elemento llamativo. El diseño del Redmi 17 es continuista respecto a otros dispositivos de Xiaomi con unos bordes planos con efecto metálico, pero con una gran diferencia: la luz RGB.

La luz dinámica del Xiaomi Redmi 17 Xiaomi El Androide Libre

Situada debajo del flash de la cámara, esta luz dinámica es capaz de cambiar entre varios colores para mostrar todo tipo de indicaciones o simplemente cumpliendo una función estética.

Por ejemplo, puede cambiar de color si hemos recibido una notificación de una app como un nuevo mensaje de WhatsApp, o indicar el estado de la carga o si la cámara está encendida. Incluso puede crear efectos de iluminación que reaccionan a nuestros juegos.

Continuando con el aspecto estético, también es llamativo que además de los colores básicos como el negro y el azul marino, el Redmi 17 estará disponible en colores que según Xiaomi están "inspirados en la naturaleza", como Lotus Purple que imita "un estanque en flor" y Oak Green con efecto de hojas.

Con pantalla grande y HyperOS 3

En lo que respecta al resto del hardware, la pantalla del Redmi 17 es grande, de 6,9 pulgadas, y Xiaomi ha conseguido hacer los biseles más finos para ganar más espacio. El panel tiene una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, un brillo máximo de 825 nits y está certificada para el cuidado de la vista con TÜV Rheinland.

El sistema de cámaras dual está completamente basado en una cámara principal de 50 Mpx con modo retrato junto con una lente auxiliar. El móvil permite la grabación de vídeo dual con la cámara frontal de 8 Mpx para vídeos en los que reaccionamos a lo que estamos viendo.

Xiaomi Redmi 17 Xiaomi El Androide Libre

En cuanto al procesador, Xiaomi ha optado por un MediaTek Helio G91 Ultra de ocho núcleos acompañado de 4 GB de memoria RAM y 128 GB o 256 GB de almacenamiento y una función de extensión de memoria para mejorar el rendimiento.

El dispositivo viene con HyperOS 3 instalado por defecto, con funciones como la HyperIsland que tanto ha dado que hablar en los dispositivos Xiaomi más caros, además de con la promesa de Xiaomi de que la experiencia no sufrirá pérdidas de rendimiento durante al menos 36 meses.

El Xiaomi Redmi 17 ya está disponible para comprar en España con un precio de 219,99 euros para la versión de 4 GB y 128 GB, alcanzando los 249,99 euros para la versión con 256 GB de almacenamiento.