Giro radical en el Pixel 11 de Google: esta es la gran novedad de la cámara que no se esperaba en el modelo básico

La nueva serie de teléfonos de Google será oficial en pocas horas, pero aún así hay filtraciones de última hora que ofrecen detalles contrapuestos.

Muchos usuarios esperaban grandes cambios en la versión de entrada del dispositivo. Sin embargo, las filtraciones confirman decisiones conservadoras en aspectos clave como la memoria del teléfono.

La memoria RAM del modelo estándar quedará fijada exclusivamente en una capacidad de 12 GB. Esta limitación responde a la presión actual del mercado de componentes y los costes de producción.

El fabricante ha decidido mantener la misma cantidad de memoria que sus dos predecesores: 128 GB, pese a que filtraciones previas apuntaban a 256 GB. Ningún usuario podrá optar a una configuración superior sin dar el salto al modelo avanzado.

La ausencia de opciones superiores puede decepcionar a quienes buscaban un salto cuantitativo en rendimiento. La gestión de los recursos dependerá del trabajo de optimización del nuevo procesador principal.

El aspecto visual del dispositivo prescindirá de una de las novedades más esperadas del año. La característica conocida como HiLight o Pixel Glow no estará presente en esta variante concreta.

Esta función actúa como un indicador luminoso avanzado para las notificaciones y el estado del teléfono. Quienes deseen disfrutar de este llamativo añadido tendrán que adquirir las versiones superiores de la gama.

La decisión de recortar este elemento busca diferenciar claramente el modelo básico de las opciones profesionales. La estrategia comercial perjudica a quienes buscan un diseño distintivo a un precio contenido.

Las noticias en el apartado fotográfico aportan sensaciones mucho más positivas para los futuros compradores. Las filtraciones indican la inclusión de un sensor teleobjetivo dedicado de 10,5 Mpx.

La presencia del zoom óptico aumentará la versatilidad de las capturas.

Se especulaba con un alcance óptico de 5x idéntico al modelo lanzado el año pasado. Quizás sea así y el 10x sea mediante software, ya que la calidad final de las imágenes estará respaldada por el procesamiento por inteligencia artificial de la marca.

Google Pixel 11 Google El Androide Libre

El diseño exterior mantendrá líneas continuistas pero introducirá refinamientos estéticos de gran importancia. La barra trasera para las cámaras reducirá su grosor para facilitar el agarre del terminal.

La pantalla del teléfono alcanzará las 6,3" con una alta tasa de refresco de 120 Hz. Las dimensiones compactas favorecerán un uso cómodo con una sola mano en cualquier situación.

El motor que impulsará todo el conjunto será la nueva generación del chip Tensor G6. Este componente garantizará el funcionamiento fluido de las funciones basadas en procesamiento de datos y aprendizaje automático.

La autonomía recaerá sobre una batería cuya capacidad roza los 5.000 mAh. El sistema admitirá una velocidad de carga de 30W mediante cable para recuperar energía rápidamente.

La presentación oficial de la serie completa resolverá las pequeñas dudas que aún permanecen abiertas.

El recorte en características estéticas contrasta con la apuesta firme por mejorar el apartado fotográfico. La batalla dentro de la gama alta de telefonía sumará un competidor que no sabemos si estará calibrado en costes.

Las filtraciones previas suelen acertar en casi la totalidad de sus predicciones técnicas sobre Google. Solo queda comprobar cómo responderán los usuarios ante las ausencias confirmadas en el modelo económico.

Se espera que la experiencia fotográfica siga siendo el pilar central de la propuesta comercial de la compañía.