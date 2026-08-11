Se ha filtrado el precio del Samsung Galaxy S26 FE que se lanzará pronto y, como era de esperar, será más caro

Samsung ultima los últimos detalles antes de presentar oficialmente el Galaxy S26 FE. Según las últimas filtraciones, el precio recomendado del terminal se situará en 799 euros.

Esa cifra confirma la subida de precio que ya se venía anunciando para esta nueva generación del Fan Edition. Se trata de un salto notable respecto a modelos anteriores de la misma gama.

El nuevo precio sitúa al Galaxy S26 FE muy cerca del Galaxy S26, que ya puede encontrarse desde unos 600 euros en algunas tiendas. El modelo superior ofrece además más almacenamiento, una pantalla más avanzada y cámaras de mayor calidad.

Esta diferencia de precio y prestaciones podría hacer que muchos compradores se decanten directamente por el Galaxy S26. La decisión final dependerá de cuánto valore cada usuario el diseño renovado y el respaldo de la etiqueta Fan Edition.

Pese al ajuste al alza en el precio, Samsung mantiene su fórmula habitual para este modelo. El fabricante combina componentes de generaciones anteriores dentro de un diseño que sigue la estética de la familia S26.

El Galaxy S26 FE estará disponible en tres colores: Graphite, un gris oscuro; Pistachio, un verde claro; y Blueberry, un azul suave. Esta paleta se aleja de los tonos habituales y aporta cierta frescura visual al catálogo de Samsung.

La pantalla es uno de los apartados donde Samsung mantiene un nivel alto pese a tratarse de un modelo intermedio. El panel Dynamic AMOLED 2X mide 6,7 pulgadas y ofrece una resolución de 2.340 por 1.080 píxeles.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy S26 FE Android Headlines El Androide Libre

Su brillo típico alcanza los 1.200 nits, cifra que puede subir hasta los 1.900 nits en modo de alto brillo. La tasa de refresco llega a un máximo de 120 Hz.

En el interior del dispositivo se encuentra el Exynos 2500, el mismo procesador que ya equipaba al Galaxy S25 el año pasado. El chip incorpora diez núcleos con una frecuencia máxima de 3,3 Ghz.

Ese procesador se acompaña de 8 GB de memoria RAM y de un almacenamiento interno que podrá elegirse entre 128 y 256 GB. No son las cifras más altas del mercado, pero resultan suficientes para el uso habitual de un smartphone de gama media-alta.

El apartado fotográfico se resuelve con un sistema de tres cámaras traseras. La principal utiliza un sensor de 50 Mpx con apertura f/1.8 y estabilización óptica por hardware.

Junto a ella aparece una cámara ultra gran angular con apertura f/2.2 y un teleobjetivo con zoom óptico de tres aumentos. Este último sensor tiene una resolución de 8 Mpx y una apertura máxima de f/2.4.

La cámara frontal, situada en el marco superior de la pantalla, usa un sensor de 12 Mpx con apertura f/2.2. Carece de enfoque automático, algo habitual en este tipo de sensores frontales.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy S26 FE Android Headlines El Androide Libre

En cuanto a vídeo, las cámaras traseras permiten grabar en 8K a 30 imágenes por segundo. También es posible grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo para quienes busquen mayor fluidez en sus vídeos.

La conectividad del Galaxy S26 FE incluye Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 6, además de NFC para los pagos móviles. El terminal admite dos tarjetas nanoSIM o la combinación de una SIM física con una o dos eSIM.

Samsung ha certificado el dispositivo bajo el estándar IP68, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo. Esta certificación ya es habitual en toda la gama alta y media alta de la marca.

La batería tiene una capacidad de 4.900 mAh y admite carga rápida de hasta 45 W. Samsung promete una autonomía de hasta 50 horas en un uso considerado típico por la marca.

Según la clasificación EPREL, la batería está diseñada para soportar 1200 ciclos de carga. La cifra queda por debajo de la de modelos anteriores, aunque coincide con la que Samsung aplica ya a sus últimos plegables.

Todo apunta a que se trata de una batería de silicio carbono, una tecnología que permite mayor densidad energética en un espacio reducido. Este tipo de celdas se está extendiendo poco a poco entre los fabricantes de smartphones de alta gama.

El cuerpo del Galaxy S26 FE pesa 193 gramos y su grosor se queda en 7,4 milímetros. El sistema operativo de salida será Android 17, acompañado de la capa de personalización OneUI propia de Samsung.