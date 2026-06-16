realme lanza en España los nuevos P4 Lite y P4x: unos teléfonos móviles con una gran batería y un precio rompedor

realme acaba de mover ficha en el mercado español con el lanzamiento de su nueva familia de dispositivos, la serie P4, y lo hace apuntando directamente a uno de los dolores de cabeza más comunes de cualquier usuario de Android: la autonomía y el precio.

Compuesta por los nuevos realme P4x y realme P4 Lite, esta nueva gama llega con la promesa de olvidarnos por completo del cargador durante jornadas intensivas de trabajo, estudios o largas sesiones de juego, apostando por configuraciones de batería que hasta hace poco eran impensables en teléfonos convencionales.

La verdadera joya de la corona en esta generación es, sin duda, la gestión energética. El realme P4x rompe moldes al integrar una enorme batería Titan de 7.500 mAh, mientras que su hermano menor, el realme P4 Lite, no se queda especialmente atrás con una celda de 6.600 mAh.

Para rematar la jugada en el apartado energético, la marca ha incluido en ambos terminales un sistema de carga inversa de 6W, lo que permite utilizar el smartphone como si fuese una powerbank para salvar la vida de los auriculares inalámbricos o el reloj inteligente de algún amigo en caso de emergencia.

Pero una batería gigante no sirve de nada si se degrada a los pocos meses, y ahí es donde realme quiere sacar pecho frente a sus rivales de catálogo.

El fabricante asegura que el realme P4x está diseñado para mantener la salud de su batería durante nada menos que siete años, siendo capaz de superar los 1.600 ciclos de carga antes de perder efectividad, mientras que el modelo Lite promete aguantar el tipo durante seis años.

Además, han blindado los componentes internos para que el dispositivo responda sin inmutarse tanto en climas extremos de congelación a 20 grados bajo cero como en pleno verano a 53 grados.

El realme P4x. realme El Androide Libre

En términos de rendimiento, la serie P4 busca convencer a los usuarios que devoran contenido multimedia y videojuegos en movilidad.

Apoyados por la función AI Gaming Partner y un sistema de refrigeración avanzado, el modelo P4x es capaz de aguantar cerca de diez horas consecutivas de juego real en títulos tan exigentes como Free Fire, PUBG o Mobile Legends, mientras que el P4 Lite supera holgadamente las ocho horas de juego continuado en los títulos más populares de la Google Play Store.

En la parte frontal, nos encontramos en ambos casos con una generosa pantalla de 6,8 pulgadas que cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz para garantizar la máxima fluidez a la hora de hacer scroll o jugar.

El panel alcanza además un brillo máximo de 900 nits, una cifra que debería ser más que suficiente para ver la pantalla con comodidad bajo la luz directa del sol.

Para que no tengamos que sufrir por su integridad en el día a día, realme ha dotado a los teléfonos de la protección ArmorShell, certificación IP64 contra el polvo y las salpicaduras de agua, y una resistencia estructural capaz de absorber impactos en caídas de hasta dos metros de altura.

Un detalle muy interesante para los entusiastas del ecosistema de Google es que estos dispositivos aterrizan de fábrica con la capa de personalización realme UI basada en la última versión del sistema operativo, Android 16.

Como no podía ser de otra manera hoy en día, el software llega bien cargado de funciones inteligentes de productividad y creatividad basadas en Inteligencia Artificial. Entre ellas, los usuarios encontrarán herramientas de edición nativas en la galería muy útiles, como AI Eraser para borrar objetos no deseados de las fotos, AI Clear Face para mejorar retratos y AI Image Matting para recortar siluetas al instante.

Por el lado del diseño, realme ha querido darles una identidad visual bastante marcada y diferenciada para que no parezcan el típico teléfono aburrido de gama media.

El realme P4 Lite. realme El Androide Libre

El realme P4x adopta una estética denominada Aero Racing Design, que busca transmitir velocidad y dinamismo inspirándose en el mundo del automovilismo de competición. Por su parte, el realme P4 Lite prefiere un enfoque más sobrio pero moderno con el acabado Long-Play Power Mate, pensado para transmitir visualmente la robustez y la enorme autonomía que esconde bajo el chasis.

Para los interesados en hacerse con uno, ambos terminales ya se pueden comprar en España en exclusiva a través de Amazon. En su lanzamiento inicial, el realme P4 Lite arranca en los 159 euros para la variante de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, subiendo hasta los 179 euros si optamos por la versión de 256 GB. El realme P4x, que se comercializa en una única configuración de 4 GB de RAM con 256 GB de memoria interna, se sitúa de partida en los 219 euros.

Sin embargo, si puedes esperar unos días, la jugada te puede salir bastante más barata. realme ha confirmado que aprovechará la celebración del Amazon Prime Day, que tendrá lugar entre el 23 y el 26 de junio de 2026, para aplicar una agresiva campaña de descuentos de lanzamiento.

Durante esas fechas, el realme P4 Lite caerá hasta los 129 euros en su versión base y a los 139 euros en la de mayor capacidad, mientras que el potente realme P4x se podrá cazar por un atractivo precio promocional de 199,99 euros.