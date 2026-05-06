Samsung prepara un gran cambio en 2026: un nuevo formato de móvil para pelear contra el iPhone plegable

El mercado de los móviles plegables ha pasado de ser una curiosidad de nicho a convertirse en el tablero de ajedrez donde se decide quién tiene la tecnología más avanzada.

Samsung, que inició esta tendencia hace ya años, parece haber entendido que la complacencia es el primer paso hacia el olvido.

La última filtración proveniente de los entresijos de One UI 9 no solo nos confirma que el Galaxy Z Fold 8 está a la vuelta de la esquina, sino que introduce un nuevo actor, el Galaxy Z Fold 8 Wide. Y se esperan para julio.

Llevamos tiempo diciendo que el formato tipo "mando de televisión" de los Fold tradicionales —estrechos y altos— tenía sus detractores.

Samsung ha mantenido esa ergonomía bajo el argumento del uso a una sola mano, pero la competencia china y la inminente sombra del primer plegable de Apple han forzado un cambio de rumbo.

El Galaxy Z Fold 8 Wide (identificado internamente como H8) es la respuesta a esa demanda de un formato más natural. Las imágenes extraídas del propio software de la compañía muestran un dispositivo que abandona la verticalidad extrema por una relación de aspecto mucho más equilibrada.

Hablamos de un terminal que, abierto, se asemeja más a un pasaporte o a una pequeña libreta que a un smartphone estirado.

Samsung Galaxy Wide El Androide Libre

Esta variante "Wide" no es solo una cuestión estética; es una declaración de intenciones sobre la productividad. Un panel más ancho permite que las aplicaciones se sientan menos encajonadas y que el teclado en pantalla no oculte la mitad de lo que estamos escribiendo. Es, en esencia, el plegable que muchos usuarios llevaban pidiendo desde la segunda generación.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención en esta filtración es la configuración fotográfica del modelo Wide. Mientras que el Galaxy Z Fold 8 estándar (Q8) mantiene el sistema de triple cámara, con su teleobjetivo, el modelo Wide parece apostar por un sistema dual.

A priori, podría parecer un paso atrás, pero hay que leer entre líneas. Samsung parece estar segmentando su gama alta:

Fold 8 estándar: El equilibrio clásico para quien quiere zoom y versatilidad.

El equilibrio clásico para quien quiere zoom y versatilidad. Fold 8 Wide: Enfoque total en la pantalla y la delgadez.

Los rumores sugieren que este modelo Wide utilizará un sensor principal de 200 Mpx heredado del S26 Ultra, acompañado de un gran angular de 50 Mpx.

Al prescindir del teleobjetivo físico, Samsung logra dos cosas: reducir el grosor del dispositivo hasta límites que antes parecían imposibles y, de paso, diferenciar claramente ambos productos.

¿Es una carencia? Claramente, pero para el usuario que busca la mejor pantalla plegable para consumir contenido o trabajar, el zoom óptico suele ser una prioridad secundaria.

Lo más curioso de esta noticia es la fuente. No hablamos de un render creado por un fan ni de una foto borrosa en una fábrica. Los esquemas han aparecido en los archivos de One UI 9, la capa de personalización basada en Android 17.

Esto nos dice que el desarrollo del software ya está adaptado a estas nuevas proporciones de pantalla. Samsung no solo está fabricando el hardware, está reescribiendo cómo se comportan sus ventanas y su multitarea para un formato más ancho.

One UI siempre ha sido la referencia en software para plegables, y con la novena versión parece que la integración de la Inteligencia Artificial (Galaxy AI) será todavía más profunda, aprovechando cada milímetro de ese nuevo panel extendido.

Pantallas del Samsung Galaxy Wild El Androide Libre

Bajo el capó no habrá sorpresas, y eso es una buena noticia. Ambos modelos montarán el Snapdragon 8 Elite Gen 5, una bestia de Qualcomm que promete una eficiencia energética clave para dispositivos que deben alimentar paneles de 120 Hz con picos de brillo que ya rozan los 2.600 nits.

La gestión del calor ha sido históricamente el talón de Aquiles de los plegables debido a su estructura interna dividida. Con este nuevo chip y un rediseño de las cámaras de vapor, Samsung espera que el Fold 8 sea más capaz de aguantar sesiones largas de juego o edición de vídeo sin que el rendimiento caiga por el thermal throttling.

Todo apunta a que el 22 de julio será la fecha elegida para el próximo Galaxy Unpacked en Londres. Allí veremos no solo el Fold 8 y el Fold 8 Wide, sino también el nuevo Galaxy Z Flip 8, que promete refinar una fórmula que ya es un éxito de ventas.

La estrategia es clara: si Apple va a entrar en el mercado de los plegables, Samsung quiere que para cuando lo haga, ellos ya tengan cubiertos todos los flancos: el compacto (Flip), el profesional equilibrado (Fold) y el entusiasta de la pantalla grande (Fold Wide).