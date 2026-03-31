Es oficial: Oppo confirma la fecha de lanzamiento en España del Find X9 Ultra, que vendrá con un innovador teleobjetivo

Oppo confirmó a comienzos del mes de marzo, durante el Mobile World Congress 2026 celebrado en Barcelona que volverá a lanzar un móvil ultra en España. Se trata del Find X9 Ultra, un dispositivo pensado para la fotografía que vendrá con un innovador teleobjetivo y que al fin ha confirmado su fecha de lanzamiento.

La compañía ha anunciado que el 21 de abril realizará el lanzamiento mundial del Oppo Find X9 Ultra, su esperado teléfono móvil insignia que representa el avance más significativo en la historia de la firma, "redefiniendo fundamentalmente los límites de la fotografía móvil".

La gran mayoría de los smartphones tope de gama se quedan en un zoom óptico de 4x o 5x, un techo marcado por las limitaciones físicas del interior de un teléfono.

Oppo ha trabajado durante años para romper esa barrera y lo ha conseguido con una estructura de periscopio de quíntuple prisma: la luz rebota a través de cinco reflexiones consecutivas, lo que permite alcanzar un zoom óptico real de 10x sin que el módulo de cámara crezca, sino todo lo contrario, reduciéndolo un 30% respecto a diseños anteriores.

A esto se suma la arquitectura óptica Pristine Optical Path de Oppo, diseñada para garantizar la máxima pureza de imagen. El prisma está fabricado en tres piezas de precisión separadas por un diafragma a escala nanométrica, pionero en la industria, y una cápsula de aire especializada que filtra cualquier interferencia antes de que la luz llegue al sensor.

El OPPO Find X9 Ultra estrena un revolucionario teleobjetivo con zoom óptico 10x de 50 MP. OPPO Omicrono

El zoom 10x, sin embargo, tiene un talón de Aquiles: amplifica también el más mínimo temblor de mano. Para resolverlo, Oppo ha desarrollado un sistema de estabilización óptica Sensor Shift completamente nuevo que, con el mayor rango de estabilización del sector, asegura capturas nítidas y estables en cualquier condición.

Mientras que elteleobjetivo Hasselblad 50 MP 10x Ultra-Sensing representa la apuesta más ambiciosa de Oppo en imagen, y forma parte de un sistema más amplio que combina hardware de vanguardia con fotografía computacional.

"La búsqueda de la imagen definitiva siempre ha sido la misión de la serie Find X", ha afirmado en un comunicado Pete Lau, vicepresidente sénior y director de producto de Oppo.

"Con el Find X9 Ultra hemos logrado algo verdaderamente extraordinario. Al introducir el teleobjetivo Hasselblad 50 MP 10x Ultra-Sensing Optical-Zoom, que permite un zoom óptico real de 10x y el primer zoom de calidad óptica de 20x del sector, estamos ampliando los límites de lo que es posible con el zoom en un smartphone. No es solo otro modelo insignia; es tu próxima cámara", ha concluido el directivo.