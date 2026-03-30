El nuevo vivo X300 Ultra llega a España: la última bestia de la compañía viene con mucha potencia y fotografía de cine

Durante el Mobile World Congress (MWC) 2026 vivo dio a conocer el nuevo X300 Ultra, un teléfono que ya se sabía que iba a llegar a España pero que acaba de hacer oficial la fecha de su lanzamiento en el país.

La compañía ha confirmado que el nuevo vivo X300 Ultra, su nueva bestia diseñada para llevar la creación de vídeo móvil a un nivel profesional, llegará a España a partir del 24 de abril en tiendas online y desde el 4 de mayo en establecimientos físicos.

El vivo X300 Ultra vendrá en dos colores, verde y negro, y en una configuración única de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno con edición especial fotográfica incluida.

Se trata de la primera vez que la Serie X Ultra se lanza a nivel global, por lo que, lógicamente, será la primera vez que los usuarios españoles puedan adquirir la más alta gama de producto de vivo.

Fotografía de cine

El vivo X300 Ultra llega como el nuevo flagship de la marca con un sistema de triple cámara ZEISS diseñado tanto para fotografía avanzada como para creación de vídeo con calidad cinematográfica.

Vivo X300 Ultra Marta Sanz Romero El Androide Libre Barcelona

La cámara principal de 200 MP con apertura f/1.85 y estabilización óptica OIS es capaz de grabar hasta en resolución 8K y ofrecer una captura estable incluso en movimiento.

El super teleobjetivo de 200 MP permite un zoom digital de hasta 100× y alcanza el nivel de estabilización CIPA 7, el más alto disponible actualmente en un smartphone, mientras que la ultra gran angular de 50 MP cubre un campo de visión de 123,4° con nivel CIPA 6. En la parte delantera, la cámara de 50 MP graba en 4K, ideal para vlogging y directos.

Vivo X300 Ultra Marta Sanz Romero El Androide Libre Barcelona

En el apartado de vídeo, el X300 Ultra incorpora grabación 4K multifocal a 120 fps, que permite cambiar entre distintas distancias focales durante la grabación manteniendo una fluidez constante para obtener secuencias más dinámicas y profesionales.

El corazón del dispositivo es el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 con frecuencias de hasta 4,6 GHz, acompañado de 16 GB de RAM LPDDR5X ampliables con 16 GB de RAM virtual y 1 TB de almacenamiento interno UFS 4.1.

La pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas ofrece resolución 3168 × 1440 píxeles, densidad de 510 ppp, tasa de refresco adaptativa de hasta 144 Hz y un brillo máximo local de 4.500 nits que garantiza visibilidad en exteriores.

La batería de 6.600 mAh asegura autonomía para jornadas intensivas, con carga rápida FlashCharge de 100 W y carga inalámbrica de 40 W. En conectividad incluye WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 con DisplayPort y Dual SIM 5G con eSIM.

El diseño mantiene un perfil estilizado con menos de 9 mm de grosor, un peso de entre 233 y 240 gramos según acabado, y certificación IP68 e IP69 frente a polvo y agua. El sistema operativo es OriginOS 6 basado en Android 16.

La edición especial incluye desde el primer día el extensor teleobjetivo ZEISS Gen 2 Ultra de 400 mm, el kit de empuñadura Imaging Grip, el anillo adaptador para trípode, el cargador FlashCharger de 100 W, funda protectora, protector de pantalla y cable USB, conformando un ecosistema completo para la creación audiovisual profesional.

vivo Watch GT 2

vivo también ha anunciado la llegada a España del Watch GT 2, un smartwatch que ya se presentó oficialmente en el MWC y que apunta a integrarse en el estilo de vida digital de los usuarios con un diseño cuidado e inteligencia artificial avanzada.

El reloj estrena una caja de aluminio negro de alto brillo con acabado pulido de precisión, mientras que su pantalla de 2,07 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz y brillo pico de 2.400 nits garantiza una lectura nítida incluso bajo la luz solar directa.

El vivo Watch GT 2. vivo El Androide Libre

El Watch GT 2 funciona con vivo Blue OS e integra el asistente Gemini, que permite gestionar el día a día por voz con funciones como traducción y resumen de llamadas en tiempo real. Destaca además por ser el primer smartwatch de terceros compatible con el seguimiento de ciclos de salud nativo de iOS, lo que lo hace funcional también para usuarios de iPhone.

El reloj incorpora igualmente monitorización continua 24/7 de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, con alertas inteligentes ante anomalías.

También ofrece más de 100 modos de ejercicio, incluyendo un modo profesional para deportes de raqueta capaz de diferenciar y contabilizar golpes de derecha y de revés.

En cuanto a la batería, el reloj alcanza hasta 25 días de autonomía en modo Bluetooth y 14 días con la pantalla siempre activa (AOD). Asimismo, incorpora NFC para tarjetas de acceso, funcionando como llave digital para el hogar o la oficina.

Por el momento llega a España como parte del Bundle Fan Edition del vivo X300 FE, en los acabados Obsidian Black y Stellar White, que está disponible del 30 de marzo al 28 de abril