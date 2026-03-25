Los móviles Ultra cambian para siempre: la primera filtración del Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro revela un gran salto

Todos los fabricantes de móviles punteros han escogido el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para las versiones del 2026, exceptuando Google y Apple, y eso no tiene visos de cambiar en el 2027 gracias al nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Los primeros datos de la configuración de los nuevos chips punteros de Qualcomm han sido publicados por Digital Chat Station en la red social Weibo, y apuntan a un auténtico salto de potencia y eficiencia respecto a la generación actual.

Estos chips han recibido los nombres clave SM8975 y SM8950, pero para el gran público serán conocidos como el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro y el Snapdragon 8 Elite Gen 6; en efecto, habrá una versión "Pro" que será la que realmente rompa todos los moldes.

Según la filtración, ambos modelos estarán basados en el nuevo proceso de fabricación de 2 nm de TSMC, un salto respecto al proceso de 3 nm del mismo fabricante usado en la pasada generación.

De esta manera, Qualcomm se pone a la altura de Samsung, que ya usa un proceso de 2nm en el nuevo Exynos 2600 montado en los nuevos Galaxy S26 y Galaxy S26+, algo necesario teniendo en cuenta la competitividad del sector.

El salto a los 2 nm vendrá de la mano de una mejora notable en la eficiencia energética, lo que a su vez se traducirá en un mayor rendimiento por vatio respecto al Snapdragon 8 Elite Gen 5.

De hecho, todo apunta a que los nuevos chips usarán los mismos núcleos Oryon personalizados por Qualcomm que el chip actual, con una configuración 2+3+3, pero que eso no importará porque el nuevo proceso de 2 nm permitirá aprovecharlos mejor y a mayores frecuencias.

Aunque el modelo básico del Snapdragon 8 Elite Gen 6 y el modelo Pro son idénticos sobre el papel, habrá algunas diferencias que justifiquen el precio, probablemente en las frecuencias máximas alcanzadas.

La filtración también revela otra diferencia entre ambos chips: la GPU. El modelo Pro usará una Adreno 850 con 18 MB de memoria caché, mientras que el modelo básico tendrá una Adreno 845 con 12 MB de memoria caché. Esto se debería notar en juegos con gráficos punteros.

Además, el modelo básico sólo sería compatible con memoria RAM LPDDR5X, mientras que el modelo Pro podría montar memoria LPDDR6 con la diferencia de rendimiento que ello supone, y de hecho, sería el primer chip para Android compatible con la nueva memoria.

Todo esto pinta muy bien, y supone que los próximos modelos "Ultra" de fabricantes como Xiaomi, OPPO y Samsung deberían ser increíblemente rápidos, pero hay letra pequeña. Y es que la misma cuenta que ha filtrado estos datos también advirtió que el precio de los chips iba a subir, lo que inevitablemente se traducirá en que los consumidores pagarán más.