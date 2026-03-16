Oppo amplía su Serie A6 con nuevos modelos: potentes, con baterías de hasta 6.550 mAh y unos precios asequibles

Oppo, que volverá a lanzar un móvil ultra en España, acaba de anunciar la ampliación de su Serie A6 con los nuevos modelos A6 5G y 4G y A6x 5G y 4G, que prometen potencia, rendimiento, baterías de hasta 6.550 mAh y tienen unos precios asequibles.

El fabricante ha señalado en un comunicado que la Serie A6 destaca por ofrecer una batería de larga duración, un potente rendimiento, fluidez y un diseño inspirado en los modelos tope de gama.

Los nuevos modelos de la Serie A6 de Oppo llegan con destacadas baterías, que alcanzan los 6.550 mAh en el A6 4G y 5G, y a los 6.100 mAh en los A6x 5G y 4G.

La batería del nuevo Oppo Serie A6. Oppo El Androide Libre

Unas baterías que minimizan las recargas frecuentes y garantizan un rendimiento constante, incluso después de 1.800 ciclos de carga, conservando el 80 % de su capacidad original, según el fabricante.

Los nuevos smartphones de Oppo ofrecen igualmente carga ultrarrápida: nivel de 45W SUPERVOOC para los A6 5G y 4G, y de 15 W para el A6x 5G y 4G.

Diseño elegante

Con 8,61 mm de grosor y un peso de hasta 215 g, la Serie OPPO A6 presume de un diseño que no desentiende de la gama alta. Su módulo Deco de acabado refinado le otorga una apariencia premium poco habitual en esta categoría, mientras que el chasis metálico de pieza única aporta solidez y un agarre cómodo en mano.

Como detalle práctico, el tratamiento de la lente repele el agua y resiste las huellas, algo que se agradece en el uso diario. La gama ofrece distintas opciones de color: los modelos OPPO A6 5G y 4G llegan en Saphire Black y Aurora Gold, mientras que los OPPO A6x 5G y 4G amplían el abanico con cuatro tonos: Black Purple, Ice Blue, Violet Purple y Plum Purple.

La Serie OPPO A6 llega en versiones 5G y 4G con procesadores a la altura. La variante 5G monta el MediaTek Dimensity 6300, con un 10% más de rendimiento frente a su predecesor, mientras que la 4G opta por el Snapdragon 685 con GPU Adreno, que mejora hasta un 10% en el apartado gráfico.

También integran el sistema SuperCool VC para una mejor disipación del calor y un funcionamiento siempre fluido; además de una cámara de vapor de 3.900 mm que trabaja en conjunto con una cobertura de grafito ampliada.

Nuevo Oppo Serie A6. Oppo El Androide Libre

A la hora de jugar, los nuevos móviles vienen con AI GameBoost que aumenta el rendimiento y la eficiencia energética, un control térmico basado en la nube y un motor NewFast Engine que gestiona la energía de forma inteligente.

Entre otros detalles, incluyen LinkBoost 3.0, que combina una antena envolvente de 360° con una selección de red adaptativa por IA para asegurar las señales más fuertes en tiempo real, manteniendo conexiones estables incluso en zonas concurridas o de baja cobertura.

Fluidos y resistentes

La Serie OPPO A6 corre ColorOS 15 con el motor Luminous Rendering Engine, que suaviza las animaciones en Android para una experiencia más fluida y receptiva.

El Trinity Engine se encarga de optimizar el rendimiento y la eficiencia energética, mientras que la función Instant Refresh mejora el rendimiento general un 15% y reduce los tiempos de carga de apps frecuentes un 20%.

La pantalla del nuevo Oppo Serie A6. Oppo Oppo El Androide Libre

El resultado es un sistema que supera la prueba de fluidez de 60 meses de OPPO Lab en los modelos A6, y 48 meses en los A6x. En cuanto a la pantalla, la serie incorpora un panel Ultra Bright con tasa de refresco de 120 Hz para una navegación ágil y una visualización vibrante.

En durabilidad, los modelos A6 cuentan con certificación SGS IP66, IP68 e IP69, lo que les permite soportar chorros de agua a presión, inmersión hasta 1,5 metros durante 30 minutos y agua caliente hasta 85 °C. Los A6x se quedan en IP64. Además, el chasis de pieza única con componentes sellados protege contra 18 tipos de exposición a líquidos.

También viene con unos precios asequibles: