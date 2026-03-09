El OnePlus 15T aparece por primera vez y confirma que será un monstruo con batería de nada menos que 7.500 mAh

El ritmo de nuevos lanzamientos en el sector de los smartphones no va a frenar tras el MWC de Barcelona y la llegada de modelos muy esperados como los Galaxy S26 o los Xiaomi 17; ahora le toca el turno (de nuevo) a OnePlus.

Recordemos que OnePlus cerró 2025 muy fuerte, con los nuevos OnePlus 15 y OnePlus 15R, pero la marca del grupo BBK no quiere esperar para lanzar un nuevo modelo de la gama, con el próximo OnePlus 15T que será presentado a finales de este mes de marzo.

Hoy, OnePlus ha publicado la primera imagen oficial del OnePlus 15T, además de confirmar algunos detalles técnicos que pueden convertirlo en uno de los smartphones más recomendables del sector, pero todo depende de la decisión de la compañía de lanzarlo en España.

La primera imagen oficial del OnePlus 15T confirma que será una evolución del OnePlus 13T lanzado el año pasado en cuestión de diseño; el conjunto de cámaras es el único elemento que realmente recibe cambios notables, concretamente en la posición de la luz LED flash.

Por lo demás, sigue siendo un smartphone relativamente pequeño, con una pantalla de 6,32 pulgadas, lo que lo hace mucho más fácil de llevar en la mano junto con unas esquinas redondeadas y bordes planos. La imagen muestra los dos nuevos colores en los que estará disponible, un verde matcha y un marrón oscuro.

En el apartado técnico, el aspecto más sorprendente se encuentra en la gigantesca batería de 7.500 mAh, que OnePlus llama "Batería glacial" y que presume que tiene mayor capacidad que las baterías de móviles más grandes de la competencia.

OnePlus 15T OnePlus El Androide Libre

Con esta batería, el OnePlus 15T puede durar hasta dos días con una sola carga, algo sorprendente teniendo en cuenta su tamaño. OnePlus también ha confirmado la compatibilidad con la carga rápida Super Flash de 100 W.

Aunque OnePlus no ha dado más detalles del dispositivo, los rumores apuntan a que estará basado en un procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm con una GPU Adreno 840, memoria RAM LPDDR5x y almacenamiento UFS 4.1.

Las dos cámaras usarían sensores de 50 Mpx, con un zoom óptico de 3,5x en la secundaria, y por supuesto podemos esperar funciones basadas en IA con OxygenOS 16 basado en Android 16 instalado de serie.

OnePlus también ha compartido imágenes de los accesorios que estarán disponibles al mismo tiempo que el OnePlus 15T, y lo que llama la atención es que todos están basados en una conexión magnética, por lo que es de esperar que el móvil sea compatible con la carga inalámbrica Qi2, aunque esto no está confirmado.

Nuevos accesorios del OnePlus 15T OnePlus El Androide Libre

Entre los accesorios se encuentra un nuevo tipo de ventilador para controlar las temperaturas del Snapdragon 8 Elite, algo especialmente útil si estamos jugando. El nuevo diseño es más fino y ligero, aunque a cambio ocupa más superficie en la trasera del móvil.

También se ofrecerá un ventilador de tamaño convencional si necesitamos más refrigeración, además de un cargador inalámbrico que también podrá recargar otros dispositivos como auriculares inalámbricos, y nuevas fundas magnéticas.