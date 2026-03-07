Todo sobre Fairphone, el único fabricante de móviles que prioriza la sostenibilidad y no el precio, la potencia o el diseño

Aunque lo hayamos normalizado muy rápido, en España hasta hace dos décadas no era común tener un teléfono inteligente.

Había ciertos modelos, sí, pero el iPhone aún no se había presentado y Android era un producto de laboratorio, siendo originalmente diseñado para competir con Blackberry.

Pero lo que sucedió es ya conocido por todo y actualmente estamos en una vorágine en la que decenas de empresas, algunas de ellas muy grandes, intentan liderar un mercado muy atractivo.

Con todo, en una industria dominada por la obsolescencia programada y ciclos de renovación anuales de dispositivos, Fairphone se mantiene como una anomalía estadística y filosófica.

Fundada en 2013 en Ámsterdam, esta empresa social holandesa no compite por la cuota de mercado global ni por tener el procesador más rápido en los benchmarks. Su objetivo fundacional es exponer y modificar las cadenas de suministro de la electrónica de consumo.

Origen y misión empresarial

Fairphone nació inicialmente como una campaña de concienciación sobre los "minerales de sangre" en la República Democrática del Congo, impulsada por la Waag Society, un instituto de arte, ciencia y tecnología en los Países Bajos.

Bas van Abel, su fundador, transformó la campaña en una empresa tras constatar que ningún fabricante existente podía certificar que sus teléfonos estuvieran libres de conflicto.

Su financiación original surgió mediante crowdfunding, con 25.000 unidades pre-vendidas en 2013 para iniciar la producción.

Pese a eso Fairphone ha demostrado ser rentable en múltiples ejercicios fiscales, demostrando la viabilidad del modelo, aunque con márgenes netos ajustados.

La cadena de suministro

El núcleo de la propuesta de valor de Fairphone es la trazabilidad. Un smartphone moderno contiene más de 50 materiales diferentes. Fairphone se centra en 14 materiales prioritarios donde los riesgos de violación de derechos humanos y daño ambiental son más altos.

La industria electrónica depende del coltán, cobalto, estaño y tungsteno. Fairphone ha implementado cadenas de custodia cerradas para garantizar que estos materiales no financien grupos armados.

Oro: Fairphone fue la primera empresa de electrónica de consumo en integrar oro Fairtrade en su cadena de suministro.

Fairphone fue la primera empresa de electrónica de consumo en integrar oro Fairtrade en su cadena de suministro. Cobalto: Esencial para las baterías de iones de litio. Fairphone cofundó la Fair Cobalt Alliance (FCA) para mejorar las condiciones de la minería artesanal en el Congo, en lugar de abandonar la región.

Esencial para las baterías de iones de litio. Fairphone cofundó la Fair Cobalt Alliance (FCA) para mejorar las condiciones de la minería artesanal en el Congo, en lugar de abandonar la región. Litio: Integrado en la lista de materiales justos, asegurando cumplimiento de estándares IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance).

Integrado en la lista de materiales justos, asegurando cumplimiento de estándares IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance). Plástico: Uso extensivo de plásticos reciclados posconsumo. En el Fairphone 5, más del 70% de los materiales focales son reciclados o de origen justo.

Además, la compañía quiere que los responsables del proceso de fabricación, tengan salarios decentes.

A diferencia del salario mínimo legal, que a menudo no cubre las necesidades básicas en países manufactureros como China, Fairphone paga un bono directo a los trabajadores de sus fábricas asociadas.

Fairphone 6

En concreto, pagan un bono adicional por cada teléfono producido destinado directamente a incrementar el salario de los operarios de la línea de montaje, cerrando la brecha entre el salario mínimo y el salario vital.

Diseño Modular

Técnicamente, los dispositivos Fairphone se distinguen por su arquitectura modular.

Mientras que competidores como Apple o Samsung utilizan adhesivos industriales y diseños sellados para lograr impermeabilidad IP68 y delgadez extrema, Fairphone prioriza el acceso.

Por ejemplo, un Fairphone 5 consta de alrededor de 10 módulos reemplazables por el usuario: pantalla, batería, cámaras traseras, cámara selfie, puerto USB-C, altavoz, auricular, etc.

Esto explica que todos los modelos desde el Fairphone 2 han obtenido consistentemente una puntuación de 10/10 en iFixit, el popular sitio web de reparación de electrónica.

Es más, el único utensilio necesario para desmontar un Fairphone es un destornillador estándar, que a menudo viene incluido en la caja.

Para poder dar servicios a sus clientes durante años, la empresa mantiene una tienda de repuestos activa durante mucho tiempo después de que se deje de vender el dispositivo.

Esto incentiva que no se cambien los móviles sólo porque una pieza falla, pudiendo arreglar esa pieza. Por ejemplo, una batería de reemplazo cuesta aproximadamente entre 25 y 40 euros. Una pantalla, entre 80 y 100 euros. Esto incentiva la reparación frente a la sustitución del terminal completo.

Esto también tiene un impacto ambiental dado que el 85% de la huella de carbono de un móvil se genera en su producción. Extender la vida útil de 2 a 5 años reduce la huella de carbono anual en un 30 o 40%.

Evolución del hardware

El hardware de Fairphone ha evolucionado desde especificaciones de gama baja hasta una gama media-alta competitiva, aunque siempre con un sobreprecio debido a los costes de producción ética.

Fairphone 1 (2013)

Procesador: MediaTek MT6589.

MediaTek MT6589. Hito: Demostración de concepto. 60.000 unidades vendidas.

Demostración de concepto. 60.000 unidades vendidas. Limitación: La dependencia de MediaTek impidió actualizaciones de Android a largo plazo por falta de código fuente.

Fairphone 2 (2015)

Hito: Primer smartphone modular del mundo.

Primer smartphone modular del mundo. Longevidad: Recibió actualizaciones de software durante 7 años (Android 5 a Android 10), un récord en la industria Android hasta hace muy poco.

Fairphone 3 y 3+ (2019/2020)

Diseño: Más robusto, pero menos estético.

Más robusto, pero menos estético. Enfoque: Fiabilidad y facilidad de reparación mejorada. Uso de procesadores Snapdragon (serie 600) para asegurar mejor soporte de drivers.

Fairphone 4 (2021)

Salto técnico: Primer modelo con 5G.

Primer modelo con 5G. Garantía: Introducción de una garantía comercial de 5 años.

Introducción de una garantía comercial de 5 años. Certificación: IP54 y resistencia militar MIL-STD-810G, demostrando que la modularidad no implica fragilidad.

Fairphone 5 (2023)

Pantalla: OLED (primera vez en la marca) a 90Hz.

OLED (primera vez en la marca) a 90Hz. Procesador: Qualcomm QCM6490. Como este no es un chip de consumo estándar, sino una variante industrial, permite a Fairphone ofrecer soporte de drivers a largo plazo.

Qualcomm QCM6490. Como este no es un chip de consumo estándar, sino una variante industrial, permite a Fairphone ofrecer soporte de drivers a largo plazo. Soporte de software: Promesa de actualizaciones hasta 2031 (8 años) con objetivo de llegar a 2033 (10 años).

Fairphone 6 (2025)

Software: Por primera vez, se puede comprar con Android o con otro sistema operativo basado en Android pero sin rastro de Google.

Por primera vez, se puede comprar con Android o con otro sistema operativo basado en Android pero sin rastro de Google. Soporte de actualizaciones: Promesa de actualizaciones hasta 2033 (8 años).

Lucha contra la obsolescencia

El hardware dura tanto como el software lo permita. Cuando un fabricante deja de lanzar parches de seguridad, el teléfono se vuelve inseguro y funcionalmente obsoleto en ciertos sectores.

Fairphone 6 con eOS

Algo positivo es que Fairphone lidera el mercado Android en soporte post-venta relativo a sus recursos. Por ejemplo, incentiva el uso de sistemas operativos alternativos con el desbloqueo del bootloader para usar ROMs como /e/OS, iodeOS y LineageOS.

Fairphone no se va a convertir en un líder en tecnología de consumo, pero su mera existencia es algo positivo, porque demuestra que es posible hacer las cosas de otra manera, pagando un precio ligeramente más alto, pero haciendo las cosas mejor.