Más de 200 euros de descuento y regalos valorados en casi 700 euros, así es la oferta del mejor plegable de Samsung

Samsung está tirando la casa por la ventana con una promoción en España de su mejor plegable, el Samsung Galaxy Z Fold 7, con motivo del día de San Valentín.

Los plegables han dado un salto importante en 2025 en España, sobre todo por el cambio radical de la familia Galaxy Z Fold de Samsung. Ha sido tan importante que incluso ha superado en ventas al Flip 7, mucho más económico.

Ahora que está a medio camino de su etapa de ventas, seis meses tras el lanzamiento y seis meses antes de que llegue su remplazo, Samsung ha lanzado una promoción muy apetitosa.

La oferta de este móvil parte de su precio convencional, que es de 2.109 euros para el modelo de 256 GB (aunque todas las promociones son aplicables también al modelo de 512 GB, que simplemente parte de un precio de venta más elevado). A esto hay que restarle varias promociones.

Por una parte, si pagamos con Bizum se nos descontará 100 euros del precio oficial. Además, si usamos el código SAMSUNG5 se nos descontará un 5% del precio, unos 105,45 euros.

Oferta del Samsung Galxy Z Fold 7 El Androide Libre

Esto ya conforma un descuento de más de 200 euros. Pero hay más. En la promoción se incluye gratis una funda de silicona con imanes que nos permite usar los accesorios magsafe y Qi2 compatibles con este móvil. Está valorada en 42,53 euros porque está en oferta (aunque su precio normal es de 59,90 euros).

Pero el mayor incentivo para aprovechar esta oferta es el regalo de un televisor Samsung SmartTV 55" Crystal UHD U7025F 4K valorado en 649 euros. Bueno, no es un regalo porque su precio se queda en 0,95 euros, pero a efectos prácticos es lo mismo.

Es decir, que nos ahorramos algo más de 200 euros y nos llevamos regalos valorados en más de 700 euros al comprar un móvil que, por otra parte, es extremadamente bueno.

A esto se le podrían sumar más descuentos si entregamos algún móvil antiguo, pero como eso depende de cada caso en particular, no hemos querido contabilizarlo, aunque es una opción.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

También hay descuentos si compramos a la vez accesorios como relojes inteligentes o auriculares TWS. En ambos casos tendremos un 29% de descuento.

Es cierto que acabaremos pagando casi 2.000 euros, pero también lo es que nos llevaremos uno de los mejores móviles de Samsung, algunos accesorios y un televisor más que decente.