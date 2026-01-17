El chollo del momento es el Poco F7 de Xiaomi: por poco más de 300 euros tendrás un móvil de prestaciones brutales

España se ha consolidado como el territorio principal para el desembarco de los móviles de Xiaomi en Europa desde hace ya muchos años.

Esto incluye también a sus submarcas, tanto los Redmi como los POCO tienen una gran acogida en nuestro país por ser móviles con la relación calidad-precio que hace una década tenía la propia Xiaomi.

Y a esto se suman ofertas de modelos que no son los más actuales, pero que sirven perfectamente para el consumidor medio, como es el POCO F7.

Si estás buscando un terminal que rinda como un gama alta pero con un precio de impresión, te contamos por qué este modelo disponible en Amazon por 339,99 euros es la inversión más inteligente que puedes hacer hoy mismo.

Esto supone una rebaja de un 24% aproximadamente sobre su precio oficial, lo que lo hace competir con móviles de gamas inferiores, pero con mejores prestaciones en el caso del POCO F7.

El POCO F7 usa un procesador bastante nuevo, el Snapdragon 8s Gen 4, que no es de la familia más potente, pero que está lejos de ser un chip de gama media. A esto se le suman nada menos que 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, cifras muy aceptables para 2026.

La pantalla del POCO F7 es uno de sus puntos más fuertes. Estamos ante un panel AMOLED con resolución 2K y una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz.

Además, el brillo pico se ha incrementado significativamente, asegurando que leer mensajes o ver mapas bajo la luz directa del sol sea una experiencia cómoda y sin reflejos molestos.

El POCO F7 incorpora una batería de alta densidad de nada menos que 6.500 mAh, lo que junto con una carga rápida de 90 W lo coloca como una de las mejores opciones en este rango de precio.

Incluso viene el cargador de regalo en el pack de venta, algo que es ya raro en España pero que nos ahorrará un dinero importante, porque los cargadores de 90 W no cuestan 10 euros precisamente.

El apartado fotográfico no es lo que más destaca, pero mantiene un sensor principal de 50 Mpx, un ultra gran angular de 8 Mpx y un sensor frontal de 20 Mpx. No hay sensores inútiles, aunque se podría echar en falta un teleobjetivo.

Comprar el POCO F7 actualmente es una gran compra, sobre todo si no queremos pagar de más, tanto por los últimos modelos como por una marca en concreto.