Te va a dar igual que los móviles suban de precio con este chollo del Galaxy S25 Ultra que llega justo antes de acabar el año

Estamos asistiendo en los últimos meses a una subida de precios de dispositivos tecnológicos en todo el mundo, y en España también se ve directamente. Esto parece que no va a parar en 2026, cuando incluso es posible que se acentúe.

Por eso hemos comentado en varias ocasiones que no es mal momento para actualizar el móvil, comprar uno nuevo, de gama media alta o alta, y quedarnos con él unos años.

Para ello es bueno apostar por marcas como Samsung, que priorizan que sus dispositivos duren mucho, tanto por actualizaciones de software como por el buen hacer de sus baterías y su resistencia.

Una de las pocas pegas que podríamos ponerles a algunos modelos es que sus precios son algo más elevados que las alternativas chinas, aunque no siempre es así.

Con todo, hay ofertas que nos permiten acceder a móviles de gama no alta, sino premium, por menos de 1.000 euros.

Un Samsung Galaxy S25 Ultra personalizado Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es el caso del Samsung Galaxy S25 Ultra, que llegó al mercado con un precio de lanzamiento de 1.459 euros para su versión base de 256 GB y alcanzó los 1.579 euros en su variante de 512 GB.

Y ahora se puede adquirir ahora por tan solo 999 euros en su versión de 512 GB de memoria interna. Incluso por 899 euros si tenemos acceso a Amazon Prime Student.

La amenaza de la subida de precios en 2026

Adquirir este terminal ahora no es solo una cuestión de ahorro inmediato, sino también de previsión a corto plazo. Expertos del sector ya advierten sobre una futura subida de precios generalizada que tendrá lugar en 2026.

El incremento en los costes de producción de los semiconductores de última generación, sumado a la creciente demanda de componentes específicos para la inteligencia artificial, apunta a que la próxima generación de buques insignia podría superar ampliamente los umbrales de precio actuales.

Por ello, hacerse con un S25 Ultra por 999 o por 899 euros se posiciona como una inversión inteligente antes de que el mercado sufra este reajuste al alza.

Especificaciones técnicas de vanguardia

El Samsung Galaxy S25 Ultra no solo destaca por su precio actual, sino por un despliegue técnico que lo mantiene en la cima del ecosistema Android:

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, optimizado para ofrecer la máxima velocidad en tareas de inteligencia artificial.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, optimizado para ofrecer la máxima velocidad en tareas de inteligencia artificial. Pantalla: Panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución QHD+ y una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz.

Panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución QHD+ y una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Cámaras: Sistema cuádruple liderado por un sensor principal de 200 Mpx, acompañado de un ultra gran angular de 50 Mpx y dos teleobjetivos con zoom óptico.

Sistema cuádruple liderado por un sensor principal de 200 Mpx, acompañado de un ultra gran angular de 50 Mpx y dos teleobjetivos con zoom óptico. Memoria: 12 GB de RAM de alta velocidad y 512 GB de almacenamiento.

12 GB de RAM de alta velocidad y 512 GB de almacenamiento. Batería: 5.000 mAh con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica.

5.000 mAh con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica. S Pen: Integrado en el chasis para productividad avanzada y control remoto.

Además, comprar un móvil de gama alta tiene beneficios directos y, en este caso, no implica un gasto excesivo.

Pese a que este móvil es ideal para cualquier usuario, podríamos decir que está enfocado principalmente a dos perfiles de usuario muy definidos.

Samsung Galaxy S25 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre

Por un lado, los Usuarios profesionales, aquellos que necesitan una oficina en el bolsillo. Gracias al S Pen y a la multitarea avanzada, es ideal para gestionar documentos y productividad en movilidad.

Por otro, los Creadores de contenido. Su sistema de cámaras permite grabar en 8K y ofrece un procesado de imagen mediante IA que reduce el tiempo de edición posterior.

Para entender la magnitud de esta oferta, es necesario observar la evolución del coste del dispositivo desde su llegada a las tiendas españolas:

Precio de lanzamiento (Enero 2025): 1.459 euros.

Precio medio en tiendas (Media 2025): 1.199 euros.

Oferta actual: 999 euros.

Oferta actual para estudiantes: 899 euros.

Con este precio, el Samsung Galaxy S25 Ultra a 999 o a 899 euros representa el equilibrio perfecto entre prestaciones y precio.

Con el soporte de actualizaciones de hasta siete años garantizado por Samsung, este smartphone asegura una vida útil prolongada, convirtiéndolo en la mejor compra tecnológica antes de que las fluctuaciones de mercado de 2026 encarezcan los nuevos modelos de gama alta.