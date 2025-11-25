Huawei saca músculo con la presentación del nuevo plegable Huawei Mate X7 y los cuatro Huawei Mate 80 Series

Aunque no sabemos si llegará a España, Huawei ha presentado en su país natal nada menos que cuatro móviles, entre los que destaca su nuevo plegable, el Huawei Mate X7.

A este se suman los Huawei Mate 80, Mate 80 Pro y Mate 80 Pro Max y Mate 80 RS ULTIMATE DESIGN.

Todos estos terminales se han diseñado para el mercado asiático, y no hay por el momento confirmación de que vayan a llegar a Europa.

Huawei Mate X7

El nuevo Huawei Mate X7 destaca, a primera vista, por una pantalla interna plegable de 8 pulgadas, complementada por una pantalla externa OLED de 6,49 pulgadas con cuatro curvas.

Con un peso de solo 236 gramos y un grosor de 4,5 mm cuando está desplegado, el Huawei Mate X7 se posiciona como una de las opciones más delgadas y ligeras del mercado, sin sacrificar batería ni resistencia.

Huawei Mate X7 El Androide Libre

Según la marca, esto ofrece una ergonomía mejorada y una experiencia visual inmersiva incluso cuando el teléfono está cerrado.

Ambas pantallas incorporan la tecnología LTPO con una frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz. Un dato impresionante es el brillo máximo, que alcanza los 3000 nits en el panel exterior, garantizando una visibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol.

Sin embargo, la verdadera revolución se encuentra en su construcción. Huawei ha logrado certificar el Mate X7 con clasificaciones IP58 e IP59.

Esto significa que el dispositivo no solo es resistente al polvo, sino que puede soportar potentes chorros de agua e inmersiones, una característica extremadamente rara y difícil de implementar en dispositivos con partes móviles y bisagras.

Huawei Mate X7 El Androide Libre

Además, el uso de vidrio Kunlun templado de basalto de segunda generación refuerza la pantalla exterior contra caídas y arañazos.

El Mate X7 estrena el procesador Kirin 9030 Pro. Este nuevo chip promete un salto significativo en el rendimiento, con una mejora general estimada en más del 42% respecto a generaciones anteriores. Acompañando al procesador, el terminal ofrece configuraciones generosas de memoria:

12 GB o 16 GB de memoria RAM para una multitarea fluida.

Opciones de almacenamiento interno que van desde 256 GB hasta 1 TB.

Sistema operativo HarmonyOS 6.0 preinstalado de fábrica.

Para alimentar todo este hardware, Huawei ha integrado una batería de 5.600 mAh (en la edición de coleccionista) o 5.525 mAh en el modelo estándar.

La gestión energética se complementa con un sistema de carga rápida muy competente, con 66 W mediante cable y 50W de forma inalámbrica.

Huawei Mate X7 El Androide Libre

El dispositivo se ha lanzado en varias ediciones, destacando la "Collector's Edition" que ofrece los acabados más premium y las mayores capacidades de memoria. Estos serán los precios:

Huawei Mate X7 Collector's Edition (16GB + 512GB): 14.999 yuanes (unos 1.800 euros al cambio).

Huawei Mate X7 Collector's Edition (16GB + 1TB): 5.999 yuanes (unos 1.950 euros al cambio).

Set especial con stylus (20GB + 1TB): 17.599 yuanes (unos 2.150 euros al cambio).

Huawei Mate 80

El modelo de entrada de la serie no escatima en prestaciones. Presenta un diseño de doble anillo distintivo y está construido con la segunda generación de vidrio Kunlun, lo que le otorga una durabilidad elevada frente a caídas e impactos.

Su pantalla OLED de 6,75 pulgadas ofrece una experiencia visual de gama alta gracias a la tecnología LTPO que ajusta la tasa de refresco entre 1 y 120 Hz.

HUAWEI Mate 80 Pro El Androide Libre

En su interior, el procesador Kirin 9020 trabaja junto con HarmonyOS 6 para optimizar el rendimiento hasta un 35% en comparación con generaciones previas.

Además, cuenta con una batería de 5.750 mAh compatible con carga rápida de 66 W por cable y 50 W de forma inalámbrica.

Huawei Mate 80 Pro y Pro Max

Dando un salto en prestaciones, los modelos Pro y Pro Max integran los nuevos chips Kirin 9030 y 9030 Pro.

El Mate 80 Pro mantiene el tamaño de pantalla de su hermano menor pero mejora drásticamente la carga rápida, alcanzando los 100 W por cable y 80 W inalámbricos.

Huawei Mate 80 Pro Max El Androide Libre

Su sistema de cámaras también evoluciona, incorporando un teleobjetivo macro de 48 Mpx que promete capturas detalladas a cualquier distancia, al ser perfecto para zoom y foto cercana.

Por su parte, el Mate 80 Pro Max crece hasta las 6,9 pulgadas con una pantalla OLED.

Este modelo está pensado para los usuarios más exigentes, ofreciendo hasta 1 TB de almacenamiento y una batería de 6.000 mAh diseñada para soportar largas jornadas de uso intensivo.

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design

La versión más exclusiva, el Mate 80 RS Ultimate Design, es una declaración de intenciones.

Huawei Mate 80 RS ULTIMATE DESIGN El Androide Libre

Con un acabado en cerámica y un patrón de diamante estelar, este dispositivo no solo es una herramienta tecnológica, sino una pieza de diseño.

Es el único que ofrece una configuración de 20 GB de memoria RAM, asegurando una fluidez absoluta en cualquier tarea.

Todos los modelos comparten innovaciones clave que marcan la diferencia en el mercado actual:

Sistema Operativo HarmonyOS 6: Integra inteligencia artificial avanzada con el asistente Xiaoyi, capaz de aprender tareas y realizar ediciones de video con un solo clic.

Integra inteligencia artificial avanzada con el asistente Xiaoyi, capaz de aprender tareas y realizar ediciones de video con un solo clic. Conectividad Satelital: Soporte para comunicación mediante satélites Beidou y Tiantong, ideal para zonas sin cobertura tradicional.

Soporte para comunicación mediante satélites Beidou y Tiantong, ideal para zonas sin cobertura tradicional. Resistencia IP68/IP69: Protección máxima contra el agua y el polvo en todos los dispositivos de la familia.

Protección máxima contra el agua y el polvo en todos los dispositivos de la familia. Fotografía Red Maple TrueColor: Un nuevo estándar en fidelidad de color para capturar imágenes vibrantes y realistas.

La serie Mate 80 saldrá a la venta en China a partir del 28 de noviembre. Los precios varían según el modelo y la configuración de almacenamiento, comenzando en 4.699 yuanes (algo menos de 600 euros al cambio) para el modelo base y alcanzando los 12.999 yuanes (unos 1.600 euros) para la versión más completa del RS Ultimate Design.

Queda por ver cómo se traducirán estos precios y características en su eventual llegada al mercado internacional.