Una de las próximas tablets de Samsung se filtra: "será una alternativa muy interesante a un precio menor que el resto"

Samsung es líder en el mercado Android, y lo cierto es que la compañía coreana cuenta con un catálogo bastante extenso en el que se incluyen todo tipo de productos, no solo móviles.

Estos incluyen accesorios, como sus auriculares inalámbricos o sus smartwatches o incluso un anillo inteligente que promete mucho de cara al futuro.

La compañía siempre ha apostado también por el mercado de las tablets, y cuenta con varias en su catálogo, incluyendo modelos más convencionales y otros dedicados a un uso más profesional.

El año pasado la compañía coreana presentó las Samsung Galaxy Tab poco después de sus móviles plegables, y este año podría suceder lo mismo.

Se espera que lleguen varios modelos como la Samsung Galaxy Tab S11 y S11 Ultra, pero también habría hueco para un modelo de prestaciones algo más reducidas y que llegaría al mercado por un precio menor que el resto.

Se trata de la Samsung Galaxy Tab S10 Lite, un modelo cuyas prestaciones ya han sido filtradas y que podría ser de los más interesantes precisamente por su menor precio respecto a los otros modelos de la compañía.

Esta tablet contaría con una pantalla de 1.300 por 2.112 píxeles, una gran resolución para jugar y consumir contenido multimedia, algo a lo que también ayudaría su procesador propio, el Exynos 1380.

Junto con este llegarían 6 GB de memoria RAM y una batería de 8.000 mAh con carga rápida de 45 W. Prestaciones modestas pero más que suficientes para muchos usuarios. En cuanto al diseño, contaría con unos pronunciados marcos y toda la botonera en un lateral.

Estas filtraciones llegan al tiempo que salen a la luz los posibles datos de venta de uno de sus móviles más diferentes de los últimos años, el Samsung Galaxy S25 Edge.

Se trata del nuevo móvil ultradelgado de la compañía que llegó a España como el primero de la marca en buscar el menor grosor posible.

El Galaxy S25 Edge sacrifica algunos apartados como la batería y la cámara para ser extremadamente liviano y delgado, y es algo que habría seducido a muchos usuarios.

Según una filtración de la que se hace eco AndroidAuthority, pero cuyos datos no se pueden verificar, el dispositivo habría vendido alrededor de 600.000 unidades en poco más de un mes, lejos todavía de los 9,64 millones del Galaxy S25 Ultra.