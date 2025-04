CMF, la marca de Nothing, empieza a dar pistas sobre su nuevo smartphone de bajo coste

En julio de 2024 CMF presentó su primer móvil, el CMF Phone 1. Se trataba de una aproximación diferente al mercado de los smartphones, incluso distinta a la que ya proponía su empresa matriz, Nothing. El precio, uno de los factores de venta más importantes en España, era uno de sus principales argumentos de venta, pero no el único.

La empresa tenía claro que el diseño era una de las claves de su mera existencia, y que podía lograr un hueco en el mercado no intentando ser como el resto. Esto parece que es lo que quieren replicar en una segunda propuesta en el sector, con una primera imagen del que parece que será el CMF Phone 2.

En el perfil de Instagram de la compañía se ha compartido un GIF en bucle que muestra lo que parece ser la parte trasera del nuevo móvil. Lo más llamativo no es el estridente color naranja, típico de los productos de la empresa, sino que sólo hay una cámara. Esto es algo extraordinariamente raro.

Nothing quiere repetir el éxito de su móvil creado junto a los usuarios: ya puedes colaborar en su próxima versión

Hace poco Apple presentó el iPhone 16e, un móvil recortado en prestaciones con respecto al iPhone 16 y sus hermanos mayores y que llamaba la atención por sólo tener una cámara. Esto, per se, no es malo, siempre que esa cámara sea buena. De nada vale poner un gran angular de baja calidad o, peor aún, un sensor de 2 Mpx para poder presumir de tener varias cámaras.

Podría parecer que CMF está tomando la misma aproximación con su siguiente móvil. En la propia publicación hay usuarios que alaban esta decisión, apuntando a que muchos móviles tienen varias cámaras pero solo una útil. Otros, sin embargo, se quejan de que solo haya un sensor y en esta ocasión no vayamos a tener un ultra gran angular.

No obstante, hay imágenes filtradas en Reddit que muestran lo que parece ser un prototipo del CMF Phone 2 con no una, sino tres cámaras. Es como si hubieran llevado a la apuesta de su primer modelo un poco más lejos.

No obstante, el diseño es idéntico al del CMF Phone 1 pero con esa cámara añadida, por lo que no habría que descartar que se tratara de un montaje. No sería la primera vez que pasara. Con todo, en el caso de ser cierto, la frase de la publicación de Instagram tendría sentido: "In search of the perfect shot", es decir, en la búsqueda de la imagen perfecta, haciendo hincapié en la mejora fotográfica de su móvil.

Parece que a CMF le fue bien con la aproximación de diseño y precio de su primer modelo y que quiere repetir en este segundo. Aún no sabemos cuándo será la fecha de presentación, ni si vendrá acompañado de nuevos auriculares o relojes inteligentes.