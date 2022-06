realme V20 5G: un nuevo móvil de entrada que presume de procesador

Realme sigue presentando terminales de gama media y de entrada en diferentes países. El último ha sido el realme V20 5G, un modelo que se pone a la venta en Asia y que podría llegar a España, donde ya hemos visto modelos como el realme 9, aunque quizás con otro nombre. Este terminal presume de ser un gama de entrada con precio ajustado pero con un procesador competente para la parte del catálogo en la que encaja. Usa un Dimensity 700 con conectividad 5G, y también dispone de una enorme batería.

Características realme V20 5G

Procesador y memoria

Procesador: MediaTek Dimensity 700.

Memoria RAM: 4 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: HD+ (1600 x 720 píxeles).

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Camara trasera Principal: 13 Mpx

Sensor secundario: 0.3 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 5 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth.

WiFi ac.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 10 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: -.

Peso: 184 g.

Sistema operativo Versión de Android: -.

Interfaz del fabricante:-.

Un móvil excepcionalmente sencillo

realme ha presentado este terminal de forma extremadamente sigilosa, sin ningún tipo de publicidad. Es un modelo enfocado a ofrecer conectividad 5G a los usuarios que quieren pagar poco.

El procesador es el elemento más llamativo, al optar por un MediaTek Dimensity 700. Tiene 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, ampliable mediante micro SD.

La cámara frontal es de 5 Mpx, y la trasera es de 13 Mpx, aunque tiene una de apoyo con resolución VGA, algo que no veíamos desde hace muchos años.

La pantalla es de 6.5 pulgadas, tiene un notch en forma de gota de agua y una resolución HD+ de 1600 x 720 px, con tecnología LCD y 60 Hz de tasa de refresco.

No se ha especificado la versión de Android, pero es posible que sea la 11 en vez de la esperada, la 12. Su batería, de 5000 mAh, cuenta con carga de 10 W.

Precio y disponibilidad

Este terminal se ha puesto a la venta en China en su versión de 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna a un precio de unos 140 euros al cambio. No se ha enfocado a la venta online, sino a la distribución física, algo raro en realme, y que nos hace pensar que si llegara a España lo haría bajo la cobertura de la familia Realme C Series, dado que los V Series no se venden fuera de China.

