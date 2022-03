Gboard se actualiza en algunos Samsung con cambios en el diseño

Algunos móviles de Samsung ya cuentan con Material You gracias a One UI 4, que corre sobre Android 12 y que acerca el nuevo lenguaje de diseño de Google a los móviles de la compañía coreana. Sin embargo, aún hay algunas apps como Gboard que continúan actualizándose en los móviles Samsung, incluyendo nuevos elementos de Material You. Se trata de características con las que los Google Pixel ya contaban, y que ahora llegan a los móviles de Samsung.

El teclado de Google se actualiza para algunos Samsung

Nuevo diseño del teclado de Google El Androide Libre

Estás mejoras en el diseño el teclado de Google ya han llegado a algunos móviles de Samsung como el Galaxy Z Fold 3 o el Galaxy S22 Ultra con Android 12 y con la versión beta de Gboard 11.5.05.427194903, tal como recoge AndroidPolice.

La primera mejora del teclado la puedes ver en su apartado del diseño, ya que la compañía ha optado por introducir algunos colores de acento en diferentes partes del propio teclado, como los botones de borrar o de mayúsculas, y estos elementos forman parte del tema dinámico de Android 12, por lo que cambiarán de color en función del fondo de pantalla que escojas y de los diferentes esquemas de color que el sistema detecte en este.

Gboard teclado flotante con Material You El Androide Libre

Además, la funcionalidad de teclado flotante también cambia de aspecto, modificando la manera en la que se muestra, eliminando esa extraña protuberancia que aparecía antes como símbolo de que puedes moverlo. Ahora incluye una barra horizontal para ello, como pasa en las ventanas flotantes convencionales.

Estos cambios parecen no estar disponibles aún para todo el mundo, pero se espera que Google, poco a poco, vaya creciendo de esta funcionalidad a todos los usuarios de su teclado.

