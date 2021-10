Se queda: Samsung retrasaría el Galaxy S22 para lanzar el Galaxy S21 FE

Samsung es una de las compañías del mundo Android que más dispositivos, ya sean tablets, móviles o smartwatches, lanza al año, y hay ocasiones en las que la compañía debe medir muy bien los tiempos de dichos lanzamientos para que, a nivel estratégico, no sean contraproducentes.

Y esto es precisamente lo que ha pasado con el Samsung Galaxy S21 FE, un dispositivo que el fabricante de origen coreano lleva meses preparando y cuyo lanzamiento ha estado en la cuerda floja y que, finalmente, podría ser lanzado en enero gracias a un posible retraso en los Galaxy S22.

Samsung retrasará el Samsung Galaxy S22

Filtración del Samsung Galaxy S21 FE El Androide Libre

El Samsung Galaxy S21 FE sufrió un retraso debido a la crisis de semiconductores que está asolando a un gran número de fabricantes, no solo de móviles y que provocó que la compañía priorizara el lanzamiento de los Samsung Galaxy Z Fold 3 y Samsung Galaxy Z Flip 3.

Ahora, la compañía coreana, según afirma Sammobile, habría decidido retrasar el lanzamiento del Samsung Galaxy S22 para lanzar el Samsung Galaxy S21 FE en enero, ya que no tendría sentido lanzar ambos terminales con una semana de diferencia, ya que el Galaxy S21 FE está destinado a un rango de precios similar al del próximo flagship de la compañía.

Posible Samsung Galaxy S21 FE

Según afirma el medio, el lanzamiento del Galaxy S22 podría producirse poco antes del Mobile World Congress, que suele tener lugar a finales del mes de febrero, fecha en la que la compañía ha presentado su flagship en más de una ocasión.

Esta información todavía no ha sido confirmada, por lo que no se puede saber si sucederá así o no, pero todo apunta a que Samsung podría mantener su empeño de lanzar este móvil en el mes de enero, ya que al fin y al cabo tiene detrás un largo proceso de desarrollo que no valdría de nada si se cancela.

