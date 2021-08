El JioPhone Next se filtra: así es el móvil Android más barato

El JioPhone Next será el teléfono Android más barato del mercado. Este móvil se anunciaba por primera vez en junio y parece poco probable que se lance en España. Es un móvil que Jio (un operador en India) y Google han desarrollado de forma conjunta y se lanzará en septiembre de forma oficial.

En su anuncio en junio se presentaba este JioPhone Next como el teléfono Android 4G más barato del mercado. A unas semanas de su lanzamiento oficial en India, se han filtrado las especificaciones de este dispositivo.

Así es el JioPhone Next

Google y Jio presentan el JioPhone Next: el smartphone más barato del mercado

Este teléfono llegará con una pantalla con resolución HD+ (1440 x 720 píxeles), con un tamaño aún desconocido, aunque parece que será un móvil compacto. El procesador elegido en este caso es Qualcomm Snapdragon 215, un chip situado en la gama más modesta de la firma americana. Se da soporte a 4G, WiFi 5 y Bluetooth 4.2.

El JioPhone Next tendrá una cámara trasera de 13 Mpx, usando un sensor OmniVision OV13B10 y en el frontal nos espera un sensor de 8 Mpx, en su caso un sensor GalaxyCore GC8034W. El teléfono tendrá soporte a la grabación de vídeo en 1080p, además, la marca confirmaba que el dispositivo tendría soporte a HDR.

Se espera que el teléfono vaya a usar la nueva versión de Google Camera Go, la versión de la app para teléfonos con Android Go. El JioPhone Next haría uso de Android 11 (Go Edition) como su sistema operativo de serie. Sobre otros aspectos como la batería o la RAM que tendrá no se sabe nada de momento.

El teléfono se lanzaría en India el 10 de septiembre, así que deberíamos conocer sus especificaciones al completo antes de esta fecha. Habrá que ver el precio que tiene, porque sus creadores lo promocionan como el teléfono Android más barato, pero seguimos sin tener precios.

