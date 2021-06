Google y Jio presentan el JioPhone Next: el smartphone más barato del mercado

El JioPhone Next se ha anunciado hoy como el smartphone Android 4G más barato del mercado, que no sabemos si llegará a España en algún momento. Es un dispositivo que nace de la colaboración entre Google y Jio, el mayor operador en India. Un teléfono barato, que busca que la mayoría de la población pueda tener un móvil.

Google y Jio han trabajado juntas para que este teléfono tenga una versión de Android optimizada, basada en Android Go. El JioPhone Next es un móvil básico, pero contará con funciones como el asistente, un traductor, cámara con filtros de realidad aumentada y más.

Así es el JioPhone Next: un teléfono Android barato

JioPhone Next diseño

Hace tiempo que se que Google trabajaría con Jio en una versión de Android para la India. Este JioPhone Next se convierte en el primero en tener esta versión, en la que ambas empresas han trabajado de forma conjunta. Parece que esta versión estaría basada en Android Go a juzgar por las imágenes, pero no se tienen detalles aún.

Funciones JioPhone Next

Las especificaciones del teléfono no se han desvelado aún, habrá un evento de presentación el 20 de septiembre, pero se saben algunos detalles. Tendrá un traductor que podrá traducir text-to-speech, una cámara con filtros de realidad aumentada y contará con un asistente de voz. Además, las apps propias de Google, así como otras como Facebook o Instagram, estarán presentes.

JioPhone Next funciones

Otro de los aspectos que se han mencionado en este anuncio de hoy es que este JioPhone Next será el smartphone 4G más barato del mercado. Por desgracia, no tenemos aún su precio, pero debería ser especialmente bajo, sobre todo teniendo en cuenta el mercado indio.

El 20 de septiembre se celebrará la presentación oficial desde JioPhone Next que nace de la colaboración de Google y Jio. Entonces podremos conocer sus especificaciones al completo, así como su precio de venta. Este teléfono se pondrá primero a la venta en India y posteriormente en otros mercados, de momento no se sabe si España estará entre ellos.