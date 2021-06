Un Xiaomi por 99.99 euros en Amazon España: 8 motivos para comprar este chollo

Cuando una persona compra un móvil en España es muy posible que una de las cosas que más valore sea el precio. Es por eso por lo que no nos hemos resistido a destacar que el Xiaomi 9 está de oferta en Amazon por 99.99 euros. Normal que la empresa venda uno de cada tres móviles en España.

Además, si eres cliente Prime los gastos de envío son gratuitos. Y qué mejor momento para ser cliente Prime que ahora, con los Prime Days a la vuelta de la esquina.

Este móvil no es ninguna proeza técnica ni se puede comparar a los modelos de gama media y alta de la propia Xiaomi, que por otra parte cuestan entre 3 y 12 veces más. Aún así hay motivos para comprarlo.

Comprar Xiaomi Redmi 9 por 99.99 euros en Amazon (3+32 GB)

Comprar Xiaomi Redmi 9 por 111.20 euros en Amazon (4+64 GB)

Motivo 1: el precio

El primer argumento de venta es sencillo, cuesta muy poco. Y cuando decimos poco es literal. El coste se acerca a los precios de los modelos con Android Go, mucho menos potentes y con mucha menos memoria.

Motivo 2: la pantalla

Pese a ser un móvil barato tenemos una diagonal bastante generosa, de 6.53 pulgadas. Además, la resolución es FHD, no HD, algo que creíamos imposible en este rango de precios. Será perfecta para ver vídeos, leer, etc.

Motivo 3: cámaras

Que un móvil de menos de 100 euros tenga una cámara pasable ya es raro, pero que tenga cuatro es casi surrealista. Eso sí, lo relevante es que además de un sensor de 13 Mpx tendremos gran angular. Sí, gran angular en un móvil de 99.99 euros. Y un macro, que no es que sea relevante, pero bueno, al menos es de 5 Mpx.

Motivo 4: batería

Otra de las características llamativas de este modelo es su gran batería, de nada menos que 5020 mAh, una capacidad que lo dota de una autonomía bastante elevada. Y como es lógico, usa un cable USB C para cargar.

¿Velocidad de carga? 18 W, no es la más rápida, pero oye, es la misma que los iPhone más caros. Eso sí, en la caja viene un cargador de 10 W.

Motivo 5: tiene radio FM

Aunque esto es algo que no muchos valoran, aún quedan amantes de la radio FM en nuestro país, y este es uno de esos móviles que la tienen incorporada.

Motivo 6: sensor de huellas

He de reconocer que al empezar a escribir este artículo me hubiera conformado con encontrar tres o cuatro motivos para recomendar este modelo, pero es que ya llevamos 6 y no hemos llegado al final.

El Redmi 9 tiene sensor de huellas en la parte trasera, justo debajo de las cámaras principales.

Motivo 7: infrarrojos

¿Nunca os habéis encontrado en esa situación en la que el mando a distancia de la tele está demasiado lejos y no os queréis levantar a cogerlo? Con el Redmi 9 da igual porque tiene un emisor de infrarrojos que permite controlar todo tipo de dispositivos que usen esta tecnología. Y, seamos sinceros, el móvil nunca lo tenemos lejos.

Motivo 8: NFC

Como es lógico, hubiéramos esperado que este terminal tuviera carencias, como la ausencia de NFC, pero según la página de Xiaomi, este dispositivo sí tiene NFC para pagos móviles.

La única parte negativa importante es que el modelo de 99.99 euros solo tiene 32 GB de memoria interna, que puede ser poco para muchos de vosotros. No obstante, por 12 euros más tenemos la variante de 64 GB de almacenamiento.

Comprar Xiaomi Redmi 9 por 99.99 euros en Amazon (3+32 GB)

Comprar Xiaomi Redmi 9 por 111.20 euros en Amazon (4+64 GB)

Características Redmi 9

Procesador y memoria

Procesador: Mediatek Helio G80.

Memoria RAM: 3/4 GB.

Almacenamiento interno: 32/ 64 GB.

Micro SD: sí, hasta 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,53 pulgadas.

Resolución: + 2340 x 1080 píxeles.

Tecnología: LCD.

Camara trasera Principal: 13 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 8 Mpx f/2.2.

Sensor macro: 5 Mpx f/2.4.

Sensor de medición de profundidad: 2 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 8 Mpx f/2.0.

Conectividad 4G/LTE.

Dual SIM.

Bluetooth 5.0.

WiFi ac.

Radio FM.

NFC.

Autonomía Batería: 5.020 mAh.

Carga rápida: 18 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163.3 x 77 x 9.1 mm.

Peso: 198 g.

Sistema operativo Versión de Android: 10.

Interfaz del fabricante: MIUI 11.

Este modelo llegó a nuestro país el año pasado a un precio mucho más alto, y ya entonces era interesante. Ahora es casi una compra obligatoria.