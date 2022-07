Descenders, una de las joyas de Nintendo Switch como simulador de mountain bike, en camino a Android

Parece que los juegos de mountain bike son tendencia, nada más hay que echar un ojo a Bike Clash, y ahora tenemos a otro simulador que llegará en este mismo año de las manos de Noodlecake Studios, culpable de grandes juegos para Android como Wayward Souls o FRAMED.

[Los 25 mejores juegos para Android]

Descenders, un simulador de libre albedrío

Descenders es el nuevo juego que lanzará Noodlecake Studios este año para Android y que ha sido desarrollado por RaqueSquid and No More Robots. Este juego ya ha pasado por otras plataformas como Nintendo Switch y Steam consiguiendo el beneplácito de muchos jugadores.

Estamos ante un simulador de mountain bikes que, a diferencia de Bike Clash, nos permite montar en bicicleta de forma libre a través de mundos generados por procedimientos; una forma de computación basada en la creación de datos, en este caso un entorno, con algoritmos en vez de hacerlo manualmente.

Descenders El Androide Libre

Es decir, que el mundo se irá generando ante nuestra bicicleta según hagamos saltos y todo tipo de piruetas, y es que Descenders es un juego con mucha física de objetos y unas animaciones realistas que nos hacen sentir que llevamos realmente una mountain bike.

También cuenta con un sistema online de reputación para así ganar audiencia y obtener nuevas bicicletas y desafíos. Eso sí, hay que contar con que estaremos ante un juego premium sin ningún pago extra ni publicidad.

Noodlecake Studios ha mencionado que llegará a la Google Play Store para el mes de agosto, así que son nada más que unas semanas las que nos quedan antes de su aterrizaje en Android. Y mientras te puedes ir registrando en la Google Play Store.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan