El próximo juego de los creadores de Monument Valley será un título exclusivo para Netflix

Monument Valley es una oda para los juegos para móviles y el estudio creador, UsTwo, tiene en exclusiva un juego para Netflix que será lanzado próximamente. Es decir, que la plataforma de contenidos en streaming se ha hecho con los favores de los creadores de Mountain Valley para la mejor excusa para seguir pagando por su suscripción.

Desta: The Memories Between es el título en discordia al que hará falta una suscripción en Netflix para poder jugarlo desde un móvil Android; y con todo eso sucedido con los nuevos planes y las contraseñas compartidas al igual que las horas bajas en el número de suscripciones.

UsTwo acaba de anunciar que su rogue-like basado en turnos será exclusivo para Netflix para móviles para hacer su aparición en algún momento de este año. No se ha especificado fecha, pero es una gran noticia en si, ya que cada juego lanzado por este estudio ha sido toda una joya.

Ahora bien, la exclusividad para con Netflix se basa en un modelo distinto del que se verá en otras plataformas. Como no, sin micropagos o publicidad para poder disfrutar de Desta: The Memories Between de la mejor forma posible, y algo similar a Relic Hunters, un gran juego de acción disponible bajo la suscripción del servicio de streaming.

Vía Engadget, la historia de Desta: The Memories Between se basa en un veinteañero que vuelve al hogar después de la muerte de su padre. Al igual que Ida en Monument Valley, aquí tendrá que pasar por un buen montón de puzles recordando el pasado y las vivencias dadas con su padre.

Veremos de nuevo una vista isométrica para un juego que estará presentado de la mejor forma posible desde los gráficos y una dirección artística de categoría. Ahora nos queda esperar a su lanzamiento para poner las yemas de nuestros dedos sobre la pantalla cuando se inicie lo nuevo de los creadores de Monument Valley.

