Pon a prueba tus nervios con Sugar Game: ingenio con su física de objetos

Si buscabas un juego en el que el ingenio sea importante, Sugar Game es un título de lo más interesante, ya que en este juego lo los gráficos y la jugabilidad pasan a un segundo plano para que la protagonista sea tu capacidad de resolver problemas.

En este, deberás resolver un problema por cada nivel, siempre, eso sí, con la misma finalidad: hacer que el azúcar acabe en la taza. Parece simple, pero tiene su dificultad, y podrás comprobarlo en cuanto pases un par de niveles.

Dinámica sencilla, niveles no tanto

Se trata de un juego con un diseño de lo más minimalista en el que solo tienes una simple misión: llenar la taza con los granos de azúcar que van cayendo, lo cual podrás conseguir guiando la caída de los granos trazando líneas con el dedo.

El funcionamiento es simple, tienes que ingeniártelas para que el azúcar no se quede estancado en tus líneas y consiga llegar a la taza, algo que puede ser un poco más complicado de lo que parece.

Debes tener en cuenta que se trata de granos de azúcar, no de agua ni de ningún otro líquido, por lo que el movimiento no será demasiado fluido, tendrás que realizar los trazos con mucha precisión. Si no, el azúcar se quedará estancado, y no se moverá hacia la taza.

Diferentes dinámicas en los niveles

A medida que vayas avanzando en las partidas, esta se complicarán, y en ellas aparecerán nuevos elementos, como un modificador de la gravedad qué hará que puedes cambiar la orientación de la partida en cualquier momento.

Además de esto, te encontrarás algunos niveles en los que al caer al vacío, los granos de azúcar caerán de nuevo desde la parte superior, entre otro tipo de cambios que el juego aplica para aumentar el nivel de dificultad.

Se trata de niveles que pondrán a prueba tu ingenio, y en cada uno, la dificultad será algo mayor que en el anterior, por lo que deberás mejorar en cada partida y descubrir cuál es la mejor manera de dejar los granos de azúcar en su sitio.

Cómo descargar Sugar Game en Google Play

Puedes descargar Sugar Game de manera totalmente gratuita en Google Play, y dentro del juego puedes pagar para eliminar todos los anuncios del juego.

