Google Maps te muestra los incendios que hay activos en España casi en tiempo real para que tengas cuidado al viajar

Icono de Google Maps en mapa de incendios Creación propia El Androide Libre

El verano trae consigo una preocupación constante en muchas zonas de España. Los incendios forestales se multiplican y la información en tiempo real se vuelve un bien escaso.

Google Maps cuenta desde hace tiempo con una función poco conocida por la mayoría de sus usuarios. Esta herramienta permite localizar sobre el propio mapa los fuegos activos y las zonas de riesgo.

La utilidad forma parte de las llamadas alertas de crisis de la aplicación. Estas alertas no solo cubren incendios, sino también inundaciones, terremotos y otros eventos de emergencia.

Cuando existe un incendio activo en la zona visible del mapa, Google Maps muestra automáticamente un aviso. Ese aviso incluye noticias y datos de seguridad relacionados con el suceso.

Para activar la capa específica de incendios forestales, el proceso es sencillo. Basta con tocar el botón de Capas y seleccionar la opción Incendios forestales dentro del menú.

Una vez activada, la aplicación representa los focos mediante un icono de fuego. Alrededor de ese icono suele aparecer una zona en rojo que marca el área aproximada afectada.

En algunos casos también se dibuja un perímetro en amarillo alrededor del punto rojo. Esta franja indica un entorno que podría verse afectado por el avance de las llamas.

Conviene tener en cuenta que la información no es exacta al detalle. Google explica que la representación del incendio es aproximada y depende del nivel de zoom empleado.

De hecho, los límites del fuego no siempre se muestran en todas las escalas del mapa. Es necesario ampliar la imagen para que los focos activos resulten visibles con claridad.

Capa de incendios activa Google El Androide Libre

Al tocar el icono de fuego se despliega una ficha con más contenido sobre la crisis. Esa ficha puede incluir un resumen del suceso, enlaces externos y recursos de ayuda oficiales.

También es posible encontrar en ella información de contacto de las autoridades locales competentes. De este modo el usuario accede a fuentes fiables sin salir de la propia aplicación.

Otra opción disponible dentro de esa ficha es compartir el evento con otras personas. Se puede enviar tanto el suceso en general como la ubicación concreta del incendio.

La aplicación permite además avisar sobre cortes de carretera provocados por el fuego. Desde el apartado de impacto en la navegación, el usuario puede notificar una vía cortada.

Ficha de un incendio Google El Androide Libre

Este dato resulta especialmente valioso para quienes viajan por carretera en fechas de riesgo. Conocer con antelación un corte permite planificar una ruta alternativa sin sorpresas.

Para obtener esta información también se puede recurrir al buscador integrado en Maps. Escribir una consulta relacionada con incendios activa la aparición de los resultados disponibles.

Google Maps combina distintas fuentes para construir esta capa de incendios forestales. Entre ellas se encuentran las alertas SOS de Google, pensadas para emergencias de todo tipo.

El objetivo de estas alertas es que la información sobre una crisis llegue rápido a los usuarios. Cuanta más gente conozca la ubicación del fuego, más fácil resulta evitar zonas peligrosas.

Existen también otros bloques informativos, como el banner que aparece en la pestaña Explorar. Este aviso se activa cuando un incendio activo coincide con la zona visible del mapa.

Es importante recordar que Maps no sustituye a los canales oficiales de emergencias. La aplicación ayuda a orientarse rápido, pero las decisiones de evacuación dependen de las autoridades.