Ver la IPTV en Android Auto ya es posible gracias a una aplicación de código abierto que se puede descargar gratis

Google está empezando a permitir que los usuarios de Android Auto vean YouTube en la pantalla de su coche. Es un cambio con respecto a las decisiones previas de diseño, pero sigue estando limitado al contenido de la plataforma.

Ahora, pasar horas dentro de un coche, una furgoneta o un camión esperando ya tiene una alternativa de entretenimiento. Un desarrollador independiente ha creado Lumora, un cliente pensado para llevar listas IPTV y servidores Jellyfin directamente a la pantalla del vehículo.

La aplicación se conecta a servidores Jellyfin, donde muchos usuarios almacenan sus propias listas IPTV. Desde series hasta partidos de fútbol en directo, el objetivo es ofrecer una experiencia similar a la que ya proponen aplicaciones como TiviMate. Lumora es una solución de código abierto. Se ha publicado en GitHub y se ha compartido en Reddit, por lo que no cuenta con la certificación de Google.

Instalarla no es tan sencillo como bajar una aplicación de la Play Store. Hace falta cierto conocimiento técnico y recurrir a herramientas como Headunit Reloaded o AAAD/AA Store para conseguir que funcione en la pantalla del coche.

El propio creador de la aplicación, con el usuario SuperGround1068, ha sido quien ha explicado en Reddit cómo funciona su proyecto. Según cuenta, Lumora permite ver cualquier lista IPTV directamente en Android Auto sin complicaciones añadidas.

Una de sus mayores ventajas es la flexibilidad de conexión. El contenido online funciona siempre que el teléfono tenga wifi o datos móviles, pero la aplicación también ofrece contenidos en modo offline.

En cuanto a compatibilidad, Lumora incorpora soporte nativo para las listas más extendidas entre los usuarios de IPTV. Tanto el formato M3U como Xtream funcionan sin necesidad de configuraciones adicionales complejas.

La seguridad al volante también se ha tenido en cuenta durante el desarrollo. Cuando el coche empieza a moverse, la aplicación se detiene por completo, una restricción que impone el propio sistema de Android y que ya se ha visto con la llegada de YouTube a Android Auto.

El camino hasta convertirse en una app útil no ha sido sencillo para el desarrollador. Según ha relatado él mismo, Lumora fue objeto de una oleada de críticas al conocerse que había recurrido a la inteligencia artificial durante su desarrollo.

Streaming con Lumora en Android Auto Lumora El Androide Libre

Esa polémica, habitual en los últimos años dentro del mundo del desarrollo de software, no le hizo abandonar el proyecto. Siguió trabajando en la aplicación hasta convertirla en una herramienta capaz de cubrir necesidades que otras apps de IPTV no habían resuelto hasta ahora.

El resultado es una situación muy distinta a la inicial. En los foros son ahora muchos los usuarios que agradecen su trabajo y celebran las actualizaciones que continúan mejorando la experiencia de uso.

Este tipo de proyectos ponen de manifiesto el valor que aportan los desarrolladores independientes a Android Auto. El sistema, tanto en su versión por cable como inalámbrica, esconde un enorme potencial que Google limita con una política bastante restrictiva.

Los usuarios más avanzados encuentran así la manera de sacar partido a pantallas de infoentretenimiento que, en condiciones normales, apenas tienen utilidad más allá de la navegación o la música. Lumora es solo un ejemplo entre muchos otros proyectos similares que buscan ampliar esas posibilidades.