Samsung está trabajando en una función para bloquear aplicaciones en One UI y llegaría con los Galaxy S27

Samsung lleva años prometiendo una manera sencilla de ocultar y proteger aplicaciones individuales en sus móviles. Ahora, gracias a una filtración, parece que esa función está a punto de llegar de verdad con One UI 9.5.

Los teléfonos Samsung ya cuentan con Carpeta Segura, una herramienta pensada para guardar apps y archivos sensibles. Sin embargo, esa opción exige mover el contenido a un espacio aparte, algo mucho más complejo que simplemente bloquear un icono desde la pantalla de inicio.

Esta función ya se había anunciado como posible novedad para One UI 7.0. Después se habló de ella de nuevo pensando en One UI 9.0, pero en ambas ocasiones se quedó fuera de la versión final.

El tipster Fahad Ali Javed, conocido por encontrar detalles del firmware de One UI 9.5 en un Galaxy S26, ha sido quien ha destapado esta vez la existencia del App Lock. Según sus capturas, Samsung ya tiene desarrollada esta herramienta dentro del sistema.

El funcionamiento que se ha filtrado es bastante intuitivo. Basta con mantener pulsado el icono de una aplicación o un juego y pulsar el icono con forma de candado que aparece en la esquina superior derecha del menú contextual.

Con ese gesto, la app quedará bloqueada tanto en la pantalla de inicio como en el cajón de aplicaciones. Cualquiera que intente abrirla sin permiso se encontrará con una pantalla de bloqueo antes de poder acceder a su contenido.

Uno de los aspectos más cómodos de esta función es que no exige crear una contraseña ni un PIN adicional. El sistema utiliza directamente el método de desbloqueo que ya tiene configurado el propio teléfono, ya sea huella, reconocimiento facial o patrón.

Eso significa que abrir una aplicación bloqueada será exactamente igual que desbloquear el móvil. No hará falta memorizar ni gestionar una clave distinta solo para esa aplicación.

One UI 9.5 está construida sobre Android 17 y se espera que debute de forma oficial junto a la familia Galaxy S27 a principios del año que viene. Ese lanzamiento suele marcar el punto de partida para la actualización del resto del catálogo Samsung.

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Tras el estreno en los nuevos buques insignia, la actualización debería llegar de forma progresiva a modelos ya existentes. Entre los primeros candidatos estarían el Galaxy S26, el Galaxy Z Flip 8 y el Galaxy Z Fold 8 y 8 Ultra, antes de extenderse a gama media y modelos más antiguos.

De confirmarse, el App Lock cubriría una demanda que muchos usuarios llevan tiempo pidiendo. No es raro prestar el móvil a un familiar o dejarlo encima de la mesa mientras se atiende una llamada, y en esos momentos conviene que ciertas apps queden fuera del alcance de miradas ajenas.

Aplicaciones de mensajería, banca o incluso juegos podrían beneficiarse de este nivel extra de privacidad. La diferencia frente a Carpeta Segura es que aquí no hace falta duplicar ni trasladar nada, ya que la app sigue en su sitio de siempre pero protegida.

Por ahora se trata de una filtración y no de un anuncio oficial por parte de Samsung. Aun así, el hecho de que la función ya esté presente en un firmware interno sugiere que su desarrollo está en una fase avanzada.

Otros fabricantes de Android ya ofrecen desde hace tiempo opciones similares para bloquear apps de forma individual. Con este movimiento, Samsung terminaría de cerrar una carencia que arrastraba desde hace varias generaciones de One UI.