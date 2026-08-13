El teclado de Google prepara un cambio importante que afectará a algo que utilizas todos los días casi sin darte cuenta
Google prepara un cambio en la interfaz de su aplicación Gboard para elegir cuánto tiempo se guarda el texto copiado, hasta un máximo de 24 horas.
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Google está probando una nueva función para Gboard que cambiará la forma en que el teclado gestiona el portapapeles. El hallazgo procede de un análisis del código de la última versión beta de la aplicación, la 18.0.3.
Se trata de un ajuste pensado para quienes usan el portapapeles con frecuencia. Hasta ahora, ese apartado del teclado tiene un comportamiento fijo que no todos conocían con detalle.
Actualmente, cuando copias un texto o una imagen con Gboard, el contenido permanece disponible durante una hora. Pasado ese tiempo, el sistema lo elimina automáticamente si no lo has fijado antes.
Ese borrado automático tiene una razón de ser. Evita que el portapapeles se llene de textos antiguos y mantiene la lista ordenada para quien lo consulta a menudo.
El problema aparece cuando el usuario necesita ese contenido más tarde y se olvidó de fijarlo a tiempo. En ese caso, el texto copiado desaparece sin previo aviso y hay que volver a buscarlo desde cero.
La solución que Google estaría preparando pasa por dar más control al usuario. Según Android Authority, aparecerá un deslizador dentro de los ajustes del portapapeles de Gboard.
Ese control permitirá alargar el tiempo que el teclado conserva la información copiada. La opción máxima llegaría hasta las 24 horas, todo un salto respecto a los 60 minutos actuales.
El deslizador no funcionará de forma completamente libre, sino por tramos concretos. Las opciones detectadas en el código son 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas, 18 horas y 24 horas.
De esta manera, cada persona podrá adaptar el comportamiento del portapapeles a su forma de usar el móvil. Quien copie y pegue de forma esporádica podrá alargar ese margen sin depender de fijar manualmente cada elemento.
Esta función encajaría bien con el uso real que muchas personas hacen del portapapeles. No siempre se recuerda al momento que un texto merece quedar fijado de forma permanente.
Con un margen de varias horas, el usuario gana tiempo para decidir si quiere conservar ese contenido o dejarlo caducar. Es un cambio pequeño en apariencia, pero con un efecto directo en el día a día del teclado.
El hallazgo se enmarca dentro de lo que se conoce como un análisis de APK. Esta técnica consiste en revisar el código de una aplicación en fase beta para detectar funciones que todavía no se han activado públicamente.
Este tipo de rastreo permite anticipar novedades antes de que Google las anuncie de forma oficial. Sin embargo, no todas las funciones detectadas en el código llegan finalmente a la versión pública de la aplicación.
Por ahora, el nuevo control de duración del portapapeles no está disponible para ningún usuario. El propio hallazgo confirma que la función sigue en desarrollo y podría cambiar antes de su lanzamiento.
Eso sí, hasta el momento, Google no ha ofrecido ningún calendario ni ha confirmado de forma oficial esta función.