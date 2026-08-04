Es oficial: WhatsApp cambia los chats de grupos con mejores encuestas y menciones para todos los usuarios a la vez

WhatsApp ha cambiado para siempre los chats de grupos y lo ha hecho añadiendo funcionalidades para que sean más prácticos y útiles.

En concreto, la popular aplicación de Meta que usan más de 3.000 millones de personas en todo el mundo ha incorporado hoy nuevas funciones para mejorarlos con nuevas actualizaciones de encuestas buscando tomar decisiones más rápido, menciones para llamar la atención a todos los miembros de un grupo, así como una forma más sencilla de crear nuevos chats en grupo a partir de grupos ya existentes.

A partir de ahora las encuestas incorporan tres nuevas mejoras.

Los usuarios pueden establecer ahora una hora de finalización para que se bloquee la votación cuando se acabe el tiempo. También se podrá ocultar los nombres de los votantes para que todo el grupo se sienta más cómodo compartiendo sus preferencias, así como editar las preguntas de la encuesta durante los 15 minutos siguientes.

Con lo que si encuentras una errata o se necesita aclarar algo no hace falta hacer una nueva encuesta creando confusión en el chat.

Nuevas encuestas en WhatsApp WhatsApp

"Si estás ultimando los detalles de cuándo y dónde reunirse, ahora es más fácil pasar rápidamente de la pregunta a la decisión", explica la empresa en un comunicado

Otra de las nuevas funciones es quizá de las más útiles. Se trata llamar la atención a todos los participantes del chat grupal.

De este modo, se permite avisar más fácilmente sobre mensajes importantes y urgentes.

"Ya no tendrás que etiquetar a las personas una por una o esperar que tu mensaje capte la atención en un chat grupal ajetreado". Para hacerlo bastará con usar @todos para notificar a todos sobre mensajes de interés.

Nueva funcionalidad de grupos de WhatsApp WhatsApp

WhatsApp ha explicado que en los grupos de más de 32 personas, la función @todos estará disponible solo para los administradores.

Esta funcionalidad avisará de los mensajes importantes incluso en chats grupales silenciados. Eso sí, la compañía explica que el usuario sigue teniendo el control sobre cómo recibe notificaciones y puede silenciar @todos cuando quiera en los ajustes.

La tercera novedad es la capacidad para crear chats grupales a partir de grupos existentes.

Los usuarios podrán iniciar al instante un nuevo chat grupal con personas de un grupo existente con solo un toque, sin necesidad de agregar a las personas una por una. Esta función está concebida para mantener una conversación paralela y planificar un evento concreto sin sobrecargar el chat principal.