La nueva app de Renfe para Cercanías no solo usa IA, además es muy buena en funciones y en diseño

Renfe ha actualizado su aplicación de Cercanías con un paquete de funciones pensado para simplificar el día a día de quienes usan el tren para ir al trabajo. La compañía asegura que el objetivo es ofrecer una experiencia más rápida y adaptada a las necesidades reales de los viajeros.

Uno de los cambios más visibles llega en los mapas. La aplicación, disponible para Android y iOS, incorpora ahora mapas interactivos que muestran estaciones, líneas y servicios cercanos, como los parkings de bicicletas disponibles junto a cada apeadero.

La pantalla de inicio también cambia de forma notable. A partir de ahora se muestra siempre la estación más próxima al usuario, tanto en el inicio como en el mapa, junto con los horarios de los próximos trenes que pasan por ella.

La personalización gana peso en esta versión. Los usuarios pueden marcar estaciones y trayectos como favoritos para acceder a ellos de forma directa, sin tener que repetir cada vez la misma búsqueda.

Otra de las novedades son los widgets de trenes para la pantalla de inicio del móvil. Basta con añadir la estación principal para ver las próximas salidas sin necesidad de abrir la aplicación.

El buscador incorpora ahora inteligencia artificial para planificar trayectos mediante lenguaje natural. El usuario puede indicar origen, destino, fecha y hora como si hablara con una persona, y el sistema se encarga de traducir esa petición en una búsqueda de horarios.

La información en tiempo real es otro de los pilares de esta actualización. La app ofrece datos actualizados sobre trenes y trayectos, además de mostrar los próximos convoyes que salen de cada estación en cada momento.

Interfaz de la app de Renfe Renfe El Androide Libre

La compra de billetes también se ha simplificado. Renfe describe el nuevo proceso como más rápido, más fácil y más intuitivo que en versiones anteriores de la aplicación.

Por último, se incorpora un seguimiento en vivo de la planificación elegida por el usuario. Esta función permite comprobar en tiempo real cómo avanza el trayecto seleccionado, desde que arranca hasta que llega a destino.

En la ficha de la tienda de aplicaciones, la compañía resume el cambio como una experiencia renovada y adaptada a las necesidades de los usuarios. Según explica, se busca facilitar una experiencia más rápida y usable, apoyada en la inteligencia artificial para la búsqueda de rutas.

Cada viajero podrá organizar sus trayectos habituales de forma sencilla. Todo ello, según Renfe, gracias a la información en tiempo real de los horarios integrada en la propia app.

Widgets Renfe El Androide Libre

Con esta actualización, Renfe se suma a la tendencia de integrar inteligencia artificial en servicios de movilidad cotidianos. El sector del transporte lleva meses incorporando este tipo de herramientas para facilitar la planificación de viajes a los usuarios.

Queda por ver si estas mejoras logran reducir las incidencias que históricamente han señalado los usuarios en sus valoraciones. De momento, la nueva versión ya está disponible para quienes utilicen dispositivos Android.