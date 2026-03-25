Spotify cambia las normas: por fin puedes saber las personas detrás de las canciones que escuchas y si son reales

Con el nuevo SongDNA, Spotify pretende fortalecer a los creadores humanos frente a la gran cantidad de artistas falsos que han aparecido durante el último año en su plataforma y que únicamente publican canciones generadas por inteligencia artificial.

Este no es un problema exclusivo de Spotify. El llamado "AI Slop", contenido generado por inteligencia artificial de baja calidad, está invadiendo plataformas de streaming como YouTube y TikTok porque es muy rápido y barato de producir.

Aunque Spotify no prohíbe el contenido generado por inteligencia artificial, sí que tiene ciertas reglas contra la suplantación de artistas reales y el 'spam' con las subidas masivas de canciones. Pero eso no está siendo suficiente, y es muy probable que el servicio te haya recomendado una canción generada por IA en los últimos meses.

SongDNA puede ser una posible solución a este problema. Se trata de una nueva funcionalidad que pone el foco en los artistas reales detrás de las canciones que escuchamos, además del proceso creativo que ha dado lugar a esas obras de arte.

Para abrir SongDNA, sólo tenemos que reproducir una canción y abrir la vista de "Reproduciendo ahora" si no está abierta. Al desplazar hacia abajo, podremos encontrar la nueva tarjeta de SongDNA con una gran cantidad de información sobre el tema musical (sólo en algunas canciones compatibles).

En SongDNA se mostrará no sólo quién es el artista detrás de la canción, sino que también aparecerán otros creadores como compositores, productores y colaboradores que han participado en la elaboración de la canción.

En cualquier momento podemos pulsar en uno de estos creadores para descubrir con qué otros artistas han trabajado y entender mejor las conexiones entre los diferentes cantantes y bandas, a lo largo de las épocas y los géneros.

SongDNA en Spotify Spotify

Otro detalle genial es que también podremos ver los 'samples' y referencias e inspiraciones que han servido para crear el tema. Los propios artistas y sellos musicales podrán revisar y modificar estos datos para ayudar a su afición a comprender mejor sus obras.

Todo esto ayuda a comprender mejor cómo se creó la canción que estamos escuchando y puede potenciar su disfrute y darnos cuenta de detalles que tal vez habíamos pasado por alto.

Spotify presenta SongDNA como una herramienta para fans, confirmando que la compañía quiere centrarse en los usuarios más entusiastas para potenciar su servicio; no en vano, esta funcionalidad sólo es accesible si pagamos una suscripción Premium.

Y aunque Spotify no lo diga de manera directa, es obvio que SongDNA es una funcionalidad creada para luchar contra la marabunta de 'artistas creados con IA', ya que da más importancia y prioridad a los artistas humanos que pueden demostrar este tipo de conexiones.

SongDNA estará disponible a lo largo del mes de abril para todos los usuarios con cuenta Premium en las apps de Spotify para iOS y Android, aunque por el momento se encuentra disponible de forma limitada en estado beta.