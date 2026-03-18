El genial nuevo truco de Spotify para mejorar la calidad de todas las canciones: se activa muy fácil y solo con hacer un clic

El nuevo Modo Exclusivo de Spotify puede ser justo lo que estábamos esperando si la calidad de sonido es nuestra prioridad; la novedad llega para aprovechar mejor la música en alta definición que Spotify lanzó el año pasado sin coste adicional para los usuarios Premium.

Puede parecer sorprendente que la música en alta definición no fuera bien recibida por todo el mundo, especialmente entre los entusiastas; no en vano, de nada sirve que un archivo de música tenga una mejor calidad si no podemos aprovecharlo.

Ahora, la compañía ha respondido a estos usuarios con el lanzamiento del Modo Exclusivo de Spotify, que permite que nuestra tarjeta de sonido o DAC reproduzca el sonido sin pérdida y sin modificaciones al archivo original.

Algo que no sabe mucha gente es que en Windows, el sonido no se reproduce de manera directa, sino que pasa antes por el sistema operativo, donde puede recibir alteraciones en la frecuencia, la profundidad de bits y se le puede aplicar efectos de sonido como 3D.

Windows hace esto para poder mezclar todos los sonidos de todas las fuentes y reproducirlos al mismo tiempo; gracias a esto, podemos tener un vídeo de YouTube, una notificación y una canción de Spotify reproduciéndose a la vez.

Sin embargo, eso puede afectar a la calidad de sonido de manera notoria, y aquí es donde entra el Modo Exclusivo: los programas que lo activan obtienen el control del sonido de manera exclusiva (de ahí el nombre) y envían el sonido directamente a la salida de auriculares o a los altavoces.

Para activar el Modo Exclusivo en Spotify, solo tenemos que abrir la app de Windows y pulsar en el menú superior izquierdo, en "Editar" y en "Preferencias" para abrir la configuración de la app.

Nueva opción de Modo Exclusivo de Spotify

Si tenemos la app actualizada, encontraremos una nueva sección llamada "Salida" que tiene la marca "Beta" porque está aún en desarrollo. Aquí tenemos que seleccionar el dispositivo de salida que queremos usar si tenemos varios (por ejemplo, una tarjeta de sonido y un DAC), y activar la opción "Habilitar el modo exclusivo para el dispositivo".

Además, como la idea de este modo es escuchar las canciones exactamente como en el archivo original, Spotify recomienda desactivar las siguientes opciones que pueden afectar a la calidad de sonido:

Crossfade

Automix

Normalizar volumen

Ecualizador

Un detalle muy importante a tener en cuenta es que, con el Modo Exclusivo activado, puede que no podamos escuchar nada de otras apps si tenemos Spotify abierto; por ejemplo, las notificaciones de Windows o la reproducción de otras apps se puede parar. Si queremos escuchar varias cosas al mismo tiempo, lo recomendable es desactivarlo.

Esta función realmente sólo es útil para usuarios que tengan un DAC dedicado conectado a su ordenador, aunque también funciona con las tarjetas de sonido integradas en la placa base que tienen la mayoría de los ordenadores.

Sin embargo, es de agradecer que Spotify no se haya olvidado de este pequeño nicho de usuarios que busca la calidad de sonido ante todo, y se suma a otras novedades muy esperadas por los usuarios como la personalización del algoritmo de Spotify.