Spotify anuncia una "nueva era de la personalización": así vas a poder cambiar su algoritmo de recomendación como quieras

Un gran motivo por el que plataformas como Spotify o YouTube han triunfado es por sus algoritmos de recomendación, que son capaces de encontrar contenido que nos gusta y nos motiva a seguir usando la app; sin embargo, no es una tecnología perfecta.

Quien más y quien menos se ha encontrado alguna vez con una canción recomendada que no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta lo que solemos escuchar, o un artista que hace música que no encaja con nuestros gustos.

Ahora, Spotify ha presentado la que puede ser la mejor solución a este problema hasta la fecha: la personalización del algoritmo. En efecto, Spotify se ha atrevido a hacer lo que ninguna otra gran plataforma ha hecho, darnos todo el poder de los algoritmos.

La función se llama Taste Profile ("Perfil de gusto") y ha sido anunciada por el Co-CEO de Spotify, Gustav Söderström, como una "nueva era de la personalización" y la respuesta al más del 80% de los usuarios de la plataforma que tienen la personalización como su aspecto favorito de la app.

Taste Profile es al mismo tiempo una ventana al funcionamiento interno de Spotify, y una herramienta de personalización. Aparecerá como una nueva opción en el menú de Spotify que se abre al pulsar sobre nuestra foto de perfil.

Al pulsar en esta opción, Spotify explicará lo que ha aprendido de nuestros gustos, en un texto generado por inteligencia artificial. Por ejemplo, puede explicar que nuestro gusto musical es una mezcla de pop contemporáneo, listando los artistas que más escuchamos, nuestras canciones favoritas y las influencias que tenemos.

Personalización del algoritmo de Spotify con Taste Profile

Esta función también revelará si estamos expandiendo nuestros gustos musicales, si recientemente hemos empezado a escuchar canciones de otros estilos aparte de lo que reproducimos normalmente.

Aquí es donde empieza lo bueno; en un recuadro de texto, podemos pedir a la inteligencia artificial que modifique estos datos para que se ajusten mejor a lo que queremos escuchar a partir de ahora.

Por ejemplo, podemos indicar que el algoritmo está equivocado y que en realidad no nos interesa el estilo musical que nos ha asignado solo porque hayamos escuchado un par de canciones, algo que han sufrido todos los usuarios alguna vez.

También funciona al revés: podemos indicar que queremos explorar nuevos géneros musicales, o simplemente que tenemos ganas de algo nuevo; incluso podemos poner que estamos tristes, enfadados, o contentos y pedir recomendaciones que encajen con nuestro estado de ánimo.

Spotify afirma que Taste Profile está diseñado para "capturar nuevas dimensiones" de nuestros gustos, como nuestros intereses o hábitos actuales. Por ejemplo, si vamos a correr una maratón, es posible que queramos temas más animados.

Söderström promete que podemos cambiar nuestros gustos con Taste Profile todo lo que queramos, o simplemente dejar que Spotify haga el trabajo; no estamos obligados a usar esta funcionalidad, pero para mucha gente será una gran herramienta.

Taste Profile está disponible primero para los usuarios de Spotify Premium en Nueva Zelanda, y conforme la compañía ajuste la funcionalidad será lanzada en más países y para más usuarios.