Esta es la forma más sencilla de ver las fotos de WhatsApp sin abrir la app: así evitarás aparecer como conectado

En las últimas semanas hemos sabido de nuevas funciones que llegarán a WhatsApp, aunque aún no están disponibles, ni en España ni en otros países.

En nuestro país, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea es una de las actividades más comunes en el día a día, y ahora una nueva app llamada Viewget quiere transformar esa experiencia digital en algo mucho más cercano y visual.

Esta app permite que las imágenes que recibes a través de tus conversaciones habituales no se queden olvidadas en el historial de un chat, sino que aparezcan directamente en la pantalla de inicio de tu smartphone.

A diferencia de otras alternativas que obligan a todos tus contactos a descargar una aplicación específica, esta solución aprovecha las plataformas que ya utilizas habitualmente.

La mayoría de los widgets de fotos compartidas requieren que tanto el emisor como el receptor instalen la misma aplicación, se registren y creen una red cerrada.

Ajustes de ViewWidget El Androide Libre

Viewget rompe con esa barrera técnica. Su propuesta principal es la simplicidad y la integración con el ecosistema que ya tienes configurado en tu dispositivo.

Al instalarla, el usuario puede seleccionar qué contactos o grupos son los más importantes y permitir que sus fotos aparezcan de forma automática en un widget dinámico.

Compatibilidad total con WhatsApp, tanto en su versión personal como en la modalidad Business.

tanto en su versión personal como en la modalidad Business. Integración con Mensajes de Google, incluyendo los modernos chats RCS que permiten envío de alta calidad.

de Google, incluyendo los modernos chats RCS que permiten envío de alta calidad. No requiere registro de usuario ni creación de cuentas externas , lo que agiliza enormemente la puesta en marcha.

, lo que agiliza enormemente la puesta en marcha. Privacidad absoluta, ya que las fotos nunca salen de tu dispositivo ni se almacenan en servidores externos.

El proceso para empezar a disfrutar de tus recuerdos en tiempo real es extremadamente intuitivo.

Primero, el usuario debe añadir el widget de Viewget a su pantalla de inicio manteniendo presionada cualquier zona vacía de su escritorio.

View Widget en el escritorio e imagen en WhatsApp El Androide Libre

Segundo, se seleccionan los contactos o grupos de los cuales se desea recibir el contenido visual. Por último, la magia ocurre sola: cada vez que recibas una imagen de esas personas, el widget se actualizará automáticamente para mostrártela.

Además de la visualización, la aplicación fomenta la interactividad. Si ves una foto que te gusta o que requiere una respuesta inmediata, solo tienes que tocar la imagen en el widget para ser redirigido directamente al chat correspondiente.

La Vista Unificada es la opción gratuita por excelencia. Permite visualizar imágenes de hasta diez contactos distintos en un solo espacio. Es la solución ideal para aquellos que quieren tener una visión general de su círculo social más cercano sin complicaciones.

Para quienes buscan una experiencia más específica, existen las opciones Pro:

Vista Individual: Un widget dedicado exclusivamente a una persona especial, como tu pareja o un mejor amigo.

Un widget dedicado exclusivamente a una persona especial, como tu pareja o un mejor amigo. Vista Grupal: Ideal para seguir el ritmo de los grupos familiares o de amigos donde el intercambio de fotos es constante.

Ideal para seguir el ritmo de los grupos familiares o de amigos donde el intercambio de fotos es constante. Modo Automático: Una función que transforma el widget en una presentación de diapositivas con las fotos más recientes recibidas.

Una función que transforma el widget en una presentación de diapositivas con las fotos más recientes recibidas. Navegación manual: Permite explorar las fotos recibidas anteriormente mediante flechas de navegación integradas.

Viewget ha sido diseñado bajo la premisa de la seguridad local. Para funcionar, la aplicación solicita acceso a las notificaciones, que es el mecanismo técnico que utiliza para detectar la llegada de nuevas imágenes en las apps de mensajería.

Es fundamental recalcar que este proceso ocurre íntegramente dentro del sistema operativo del teléfono. La empresa desarrolladora garantiza que no se suben fotos a la nube ni se tiene acceso a los historiales de conversación privados.