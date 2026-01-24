La app que desafía a Instagram, TikTok, LinkedIn y X: centraliza todo el contenido de diferentes redes sociales en un lugar

En España el uso de redes sociales ya no es el mismo que hace una década, durante el auge de empresas como Facebook o Twitter. Poco a poco la gente va dejando de usar algunos servicios, pero aún así hay millones que los utilizan a diario.

De hecho, aún hoy es común ver a mucha gente utilizando estas aplicaciones, u otras como Instagram o TikTok. Y la inmensa mayoría de usuarios utilizan estos servicios mediante sus aplicaciones oficiales, descargadas desde las tiendas de Android, Play Store, y Apple, AppStore.

Por desgracia, todas esas apps siguen siendo aplicaciones pesadas, que ocupan mucho espacio en el móvil, lo que es un problema ahora y lo será más en el futuro con la actual crisis de componentes relacionados con la memoria.

Para intentar paliar eso, además de tener mucho más organizado el móvil, un desarrollador independiente ha creado Nora, una app sencilla y particular, disponible en GitHub.

La idea del creador era centralizar todo el uso de redes sociales dentro de una misma aplicación, con un menú lateral para ir saltando de una a otra de forma rápida y cómoda.

Esto ha sido posible integrando las versiones web de esos servicios, porque aunque algunos tienen opción de crear alternativas mediante el uso de APIs, otros ya no. Pero no son sólo accesos directos a la interfaz web de cada aplicación.

La parte positiva es que la aplicación es infinitamente más ligera que el conjunto de las apps sociales a las que reemplaza, y además no tiene ningún tipo de malware o publicidad.

Interfaz de Nora El Androide Libre

La parte negativa, como algunos usuarios recalcan en Reddit, es que tiene las mismas limitaciones que las versiones web. En servicios como X no es un gran problema, pero en otros sí.

Por ejemplo, Instagram no funciona especialmente bien en web si lo que queremos es interactuar con las historias de nuestros contactos. Para ver fotos y vídeos sí que va bien.

Entre las funciones está la de poder descargar imágenes (incluso reels de Instagram), hacer zoom o seleccionar texto.

Los servicios soportados son Bluesky, Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit, Threads, TikTok, Tumblr, VK y X (Twitter). Además, elimina los anuncios de las plataformas que los integran, con lo que la experiencia es, si cabe, aún más ligera.