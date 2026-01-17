Gmail cambia para siempre: ya no podrás gestionar cuentas de correo externas mediante POP3

España se encuentra entre los países donde más usuarios utilizan Gmail como su gestor de correo electrónico, dada la penetración de Android.

Con todo, no sólo hablamos de usuarios convencionales, sino también de otros más avanzados que incluso usan esta plataforma para gestionar otras cuentas de correo gracias a protocolos como POP3.

Pero esto está cerca de acabar. Google ha anunciado cambios significativos en sus servicios, específicamente en lo que respecta a las funciones de Gmailify y el uso del protocolo POP para la consulta de cuentas externas.

Estas modificaciones buscan optimizar la infraestructura de Gmail y centrar sus esfuerzos en las herramientas que ofrecen la mejor experiencia de usuario y el mayor nivel de protección contra amenazas cibernéticas.

La funcionalidad conocida como Gmailify ha permitido durante mucho tiempo que usuarios con cuentas de proveedores externos, como Outlook, Yahoo o Hotmail, disfruten de las ventajas de la interfaz de Gmail sin necesidad de cambiar su dirección de correo.

Así será Gmail 5.0, con compatibilidad con otros servicios como Yahoo o Outlook

Sin embargo, Google está actualizando la forma en que estas cuentas se gestionan dentro de su ecosistema.

El objetivo es asegurar que todas las funciones de organización inteligente y protección sigan siendo efectivas frente a los nuevos estándares de la industria. Estos son los puntos clave sobre lo que dejará de estar disponible o cambiará próximamente:

La posibilidad de v incular nuevas cuentas externas mediante el protocolo POP dejará de ser compatible para la mayoría de las funciones avanzadas.

mediante el protocolo POP dejará de ser compatible para la mayoría de las funciones avanzadas. Ya no se aplicarán automáticamente las funciones de protección contra spam en cuentas de terceros que no utilicen los métodos de conexión más modernos.

que no utilicen los métodos de conexión más modernos. La organización automática de la bandeja de entrada por categorías dejará de estar disponible para aquellas cuentas que pierdan la compatibilidad con Gmailify.

dejará de estar disponible para aquellas cuentas que pierdan la compatibilidad con Gmailify. Las notificaciones mejoradas en dispositivos móviles podrían verse limitadas si la cuenta externa no cumple con los nuevos requisitos de sincronización.

El fin del soporte para ciertas conexiones mediante POP responde a la necesidad de implementar protocolos más seguros.

El protocolo POP es una tecnología antigua que, aunque funcional, no permite una sincronización en tiempo real tan eficiente como IMAP o las API directas.

Al dejar de utilizar estos métodos obsoletos, los usuarios podrían experimentar la pérdida de características que hoy se consideran esenciales en la gestión del correo diario.

Si un usuario no actualiza su método de conexión o si su proveedor externo no es compatible con las nuevas directrices, se perderán los siguientes beneficios:

Protección avanzada contra ataques de phishing y correos maliciosos diseñada por Google.

Uso de operadores de búsqueda avanzada para localizar correos de forma rápida en cuentas externas.

Sincronización fluida de acciones como el archivado o la eliminación de mensajes entre diferentes dispositivos.

Para aquellos que dependen de Gmail para gestionar múltiples cuentas, la recomendación principal es verificar la configuración de sus cuentas vinculadas.

Es fundamental realizar una transición hacia métodos de conexión modernos que permitan mantener la integridad de la seguridad de los datos. En muchos casos, esto implica volver a configurar la cuenta utilizando el protocolo IMAP o, si está disponible, utilizar la opción de vinculación directa que ofrece el sistema para proveedores específicos.