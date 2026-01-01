Así es NIDDO, la app ideal para gestionar la familia en las fiestas: calendario compartido, gestión de documentos y más

Las festividades están próximas a su fin en España y con ellas, llegan los regalos de principios de año. A la hora de estrenar un móvil Android, es importantísimo echarle un vistazo a las apps del día a día que usaremos para sobrellevar estas Navidades.

Existe una aplicación que se postula como la herramienta idónea para los conjuntos parentales que tienen que lidiar con hijos en estas fechas. Se llama NIDDO y aspira a ser un 'copiloto' familiar.

NIDDO se presta como un espacio digital único que gestiona la coordinación diaria de las familias, permitiendo entre otras cosas usar una agenda compartida con asignación de eventos por niño y por cuidador.

Una agenda de gestión familiar

De por sí, cuidar a uno o a varios hijos es una tarea titánica que se puede llevar gran parte de nuestro tiempo. Sobre todo en las fechas en las que estamos, tan caóticas para según qué familias.

NIDDO pretende ser este gestor familiar que nos ayuda a organizar todo lo referente a criar a los más pequeños. La idea es que sea el centro de gestión de un equipo parental que comparte la crianza.

Capturas de NIDDO. NIDDO Omicrono

La aplicación permite coordinar el día a día familiar en un único calendario compartido. Se pueden establecer recogidas, visitas, actividades, vacaciones e incluso tutorías, así como eventos familiares.

Es posible crear cumpleaños, celebraciones, quedadas y situaciones similares, para luego compartirlos con quienes queramos. Todo ello, además, controlando los gastos asociados.

Si tenemos que realizar pagos asociados a la crianza de nuestros hijos, NIDDO también sirve como gestor. El usuario puede añadir recibos, repartir importes y controlar estos gastos en todo momento.

Podríamos decir que NIDDO es una suerte de Microsoft Teams pero para padres. Y no es una exageración; hasta nos otorga la posibilidad de pedir permisos especiales y solicitar cambios en los planes o en las custodias.

NIDDO. NIDDO Omicrono

Una de sus novedades más interesantes es la idea de centralizar la documentación importante de los hijos en NIDDO. La app sirve como hub para acceder a toda la información relevante del menor.

En esta documentación nos encontramos DNIs, informes médicos, autorizaciones, vacunas, alergias e incluso tarjetas sanitarias. Todo al alcance del padre con un único toque en el teléfono.

NIDDO también promete ser un canal de comunicación para padres, madres, abuelos o cuidadores, que permitirá una gestión transparente de aspectos clave de la crianza de los hijos implicados.

Laia Palà, cofundadora y CEO de NIDDO, relata que esta aplicación es el "espacio digital donde las familias modernas pueden vivir con menos caos y más coordinación".

En palabras de la propia compañía, la aplicación evita aspectos problemáticos relacionados con el día a día como los olvidos de citas o actividades y proporciona una mayor claridad en la organización cotidiana.