Chrome para Android se actualiza mejorando una de sus funciones más infravaloradas

Chrome es el navegador web más usado en España en parte porque Android lo incluye de serie y son muchos los usuarios de este sistema operativo en nuestro país.

España se suma a la lista de países donde los usuarios de Android podrán disfrutar pronto de una experiencia de navegación mucho más limpia y eficiente gracias a la última actualización de Google Chrome.

Aunque el Modo Lectura ya existía en diversas formas dentro del ecosistema de Google, la compañía ha decidido darle un lavado de cara profundo para que su uso sea mucho más intuitivo.

Por desgracia, activar el modo lectura en Android ha sido una tarea algo inconsistente. A menudo dependía de que apareciera un aviso en la parte inferior de la pantalla o de configurar herramientas de accesibilidad externas que no siempre funcionaban de forma fluida con todas las páginas web.

Con esta nueva actualización, detectada inicialmente en las versiones más recientes de Chrome (como la versión 143), Google busca eliminar esas fricciones y ofrecer una herramienta que realmente invite a ser usada en el día a día.

Nuevo Modo Lectura de Chrome 9to5Google El Androide Libre

El cambio más significativo es la integración directa en el menú principal del navegador. Ahora, al pulsar el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha, los usuarios encontrarán una opción dedicada para activar el Modo Lectura.

Esto elimina la necesidad de esperar a que el sistema detecte automáticamente si una página es apta para este modo, otorgando un control total al usuario.

Una vez activado, la interfaz se transforma para centrarse exclusivamente en el contenido, eliminando anuncios, banners y elementos de distracción. Entre las mejoras de personalización que se han incluido en esta versión renovada destacan las siguientes:

Persistencia de ajustes : Ahora, cualquier cambio que realices en la fuente o el color se mantendrá mientras navegas entre diferentes artículos, evitando tener que reconfigurarlo cada vez.

: Ahora, cualquier cambio que realices en la fuente o el color se mantendrá mientras navegas entre diferentes artículos, evitando tener que reconfigurarlo cada vez. Panel de control deslizable : Al deslizar hacia arriba desde la parte inferior, aparece un menú intuitivo con opciones de personalización visual.

: Al deslizar hacia arriba desde la parte inferior, aparece un menú intuitivo con opciones de personalización visual. Variedad de tipografías : Se han añadido más opciones de fuentes para que cada lector encuentre la que mejor se adapte a su vista.

: Se han añadido más opciones de fuentes para que cada lector encuentre la que mejor se adapte a su vista. Temas de color ajustables: Se incluyen modos claro, oscuro y sepia para reducir la fatiga ocular según la iluminación ambiental.

Este enfoque hace que Chrome se convierta en una herramienta de productividad mucho más potente. Al simplificar el acceso y permitir que las preferencias del usuario se guarden automáticamente, Google está cerrando la brecha entre la navegación web tradicional y las aplicaciones dedicadas de lectura como Pocket o Instapaper.

Nueva interfaz del Modo Lectura El Androide Libre

Por ahora tendremos que esperar a que esta opción llegue a todos los usuarios porque ni siquiera activando las flags podemos forzarlo en un dispositivo si no lo tenemos activo.