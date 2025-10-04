"Para abrir Instagram, tengo que hacer flexiones": la curiosa app que te obliga a hacer ejercicio para poder usar el móvil

Logotipo de Instagram sobre un móvil Adrián Raya | Meta El Androide Libre

El móvil es una herramienta que puede ser muy útil, pero también puede ser una gran distracción para los usuarios en España. De hecho, según datos de Telefónica, en 2024 la media de uso de los españoles fue de alrededor de 5 horas diarias.

Las redes sociales y otras aplicaciones pueden hacer que se pierda el hilo de lo que se está haciendo en ese momento fácilmente, en especial entre los más jóvenes.

El móvil es un gran medio de entretenimiento que se utiliza a diario, y hay veces en las que puede ser complicado dejar de lado el ocio para desempeñar tareas más serias.

Existen soluciones en Android como la app de Bienestar Digital, gracias a las cuales es posible establecer límites de uso diarios. Con un temporizador que, si se acaba, no dejará acceder a la app hasta el día siguiente.

Incluso permite ver cuánto tiempo se usa cada una para vigilar que no sea demasiado. Sin embargo, es cierto que es bastante fácil ampliar o eliminar este límite.

Por suerte, existen otras soluciones dentro de Google Play gracias a las cuales va a costar más coger el teléfono.

Es el caso de lo que sucede con PushScroll, una aplicación que puede ser muy útil para utilizar menos el teléfono y para hacer más ejercicio.

La idea detrás de PushScroll es la de intercambiar ejercicio físico por tiempo de pantalla. Pero, antes de nada, realizará unas preguntas al usuario para saber qué apps le quitan más tiempo en el día a día.

Después de ofrecer datos interesantes sobre el uso acumulado del smartphone a lo largo del año, se pueden seleccionar las aplicaciones que se quieran añadir a la lista de bloqueadas.

Aquí se deben incluir las redes sociales, o aquellas que más distraen a lo largo del día. Tras esto, cada vez que se quiera abrir, saldrá un aviso indicando que no hay tiempo disponible para usarla.

Para poder ganar tiempo, será necesario hacer sentadillas o flexiones para ganar tiempo de uso. Por cada 20 sentadillas o flexiones, se ganarán 20 minutos.

La manera que tiene de medir el ejercicio es utilizando la cámara, pero es un proceso que, según los desarrolladores, se hace de forma local y totalmente privada.

Un método interesante para incentivar al usuario a hacer ejercicio y a no coger el móvil para abrir una app que no sea estrictamente necesaria en ese momento.