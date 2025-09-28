Que no te pase nunca: esta es la peligrosa acción de WhatsApp que puede provocar que nunca veas un mensaje

Han pasado ya bastantes años desde que WhatsApp era únicamente una aplicación de mensajería instantánea en España.

La aplicación, propiedad de Meta, ha evolucionado considerablemente con el paso de los años, tanto que ahora ofrece una enorme cantidad de funciones.

Es posible desde hacer una videollamada hasta encuestar a tus amigos o bien fijar un evento en el calendario con otra persona, por no hablar de otras posibilidades como crear salas de voz.

Está claro que es una de las mejores aplicaciones para comunicarse, y cuenta con una enorme cantidad de opciones complementarias ideales para ello.

Sin embargo, es cierto que también pueden existir ocasiones en las que un mal uso de estas funcionalidades puede derivar en que el usuario se acabe perdiendo algunos mensajes que iban dirigidos hacia él.

Por ejemplo, es algo que puede suceder con los mensajes archivados. WhatsApp ofrece desde hace años la opción de archivar un chat. Esto, básicamente, consiste en ocultarlo dentro de una carpeta aparte.

Una gran opción para aquellas conversaciones que no queremos eliminar, y que queremos que no ocupen espacio en la pantalla de inicio de la aplicación.

Para esto, la compañía ofrece a los usuarios dos opciones diferentes sobre cómo se comportarán las conversaciones en este apartado.

Por una parte, es posible hacer que cuando se reciba un mensaje de una conversación archivada, esta se desarchive automáticamente y vuelva a aparecer en la pantalla principal como una conversación más.

También existe la posibilidad de hacer que aunque llegue un mensaje nuevo, esta conversación permanezca archivada. Esto puede ser el motivo de que te pierdas más de un mensaje de texto que llegue a tu smartphone.

Y es que, con esta última opción únicamente aparecerá un pequeño indicador en la parte superior de la app que puede no ser tan fácil de ver, y esto puede provocar que te pierdas algunos mensajes.

Es por eso que conviene siempre tener encendido el primer tipo de archivado. Para ello será necesario acceder a los ajustes de WhatsApp y allí pulsar sobre Chats.

En este apartado, si está activado será necesario desactivar el interruptor de "Mantener los chats archivados". De esta forma, si se decide archivar una conversación, esta volverá a la pantalla principal si se vuelve a recibir un mensaje.