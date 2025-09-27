Google Fotos ya te deja crear Stickers de tus fotos sin tener que instalar otras apps

Stickers en Google Fotos en un iPhone El Androide Libre

En España la mayoría de usuarios utiliza Google Fotos con aplicación de galería, aunque no tenga activa la copia de seguridad en la nube o no pague por una tarifa de Google One.

Y los más jóvenes están acostumbrados a usar Stickers, pequeños recortes de dibujos o fotografías para usar en redes sociales o apps de mensajería a modo de respuesta.

También se pueden utilizar para poner encima de otras fotos, editándola, aunque este uso es algo menor que el otro.

Firmas como Apple o Samsung permiten crear Stickers directamente desde sus aplicaciones de fotos, Galería en el caso de la empresa coreana y Fotos en el caso de la californiana.

Pero había una empresa de primer nivel que aún no tenía esa opción activa en su app de galería: Google. Hasta ahora.

Stickers en Google Fotos El Androide Libre

Google ha anunciado la llegada de esta función a Google Fotos, aunque en principio con una limitación importante y es que, por ahora, sólo está disponible en iOS.

Es de suponer que próximamente estará también disponible en Android, aunque antes deberían mejorar su uso. La hemos probado y el recorte no suele ser bueno salvo que la imagen tenga los contornos muy definidos.

Las propuestas de Apple y de Samsung funcionan bastante mejor, pese a que Google Fotos utiliza segmentación avanzada y al reconocimiento de objetos pudiendo identificar los elementos destacados de las imágenes.

Para usar esta función sólo tenemos que usar un iPhone o un iPad con versión del sistema iOS 17 o superior y tener actualizada la app de Google Fotos.

La propia Google nos indica que para obtener los mejores resultados, hay que elegir fotos con un sujeto claramente definido en primer plano. Además, por ahora no se pueden modificar las pegatinas.

Para sacar un Stickers abrimos una foto en Google Fotos y mantenemos pulsado el elemento para crear una pegatina.

Seleccionaremos una acción. Para copiar la pegatina hay que seleccionar Copiar y para compartirla la opción Compartir.

Además, podremos pegar o compartir pegatinas directamente en aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Mensajes.

Esperemos que Google mejore el comportamiento de esta función y que la integre en Google Fotos para Android, porque es extraño que muchas de las novedades lleguen primero al sistema operativo de la competencia y no al propio.